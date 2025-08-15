Ce vendredi soir sera diffusé le premier épisode de la 6e saison d'Avec ou sans cash.
Guillaume Lambert et Geneviève Néron visiteront Antigua.
En entrevue avec nous, Guillaume nous révèle avoir eu un coup de coeur « absolu » pour cette petite perle au sud du Guatemala.
« Il y a une belle authenticité dans cette ville », nous dit-il. « Ce n'est pas trop touristique. Tout le monde finit par se recroiser. Comme il y a très peu de voitures, les gens circulent beaucoup à pied ou en mototaxi. C'est peut-être un petit 2 ou 3 kilomètres carrés, donc ça nous permet vraiment de bien visiter la ville, et d'être entourés de volcans, c'est vraiment une expérience particulière. Surtout que, quand on était là, il y avait un volcan qui était en éruption. Toute la ville sentait la fumée. C'est magnifique. J'ai adoré cette ville. On était tristes quand on partait de là. En plus, on est tombés sur la semaine sainte. Il y avait de la possession dans toute la ville. Ça a donné une ambiance particulière. C'est vraiment de très beaux souvenirs de tournage. »
Guillaume a eu la chance d'obtenir le 1 500 $ à Antigua, ce qui lui a permis de dormir dans un hôtel luxueux au style très épuré. « On sent que le propriétaire c'est un Hollandais, il y a un souci des détails et ça se voit dans la décoration », dit-il dans l'émission. Il se retrouve aussi dans un village de hobbits après une excursion en VTT.
L'explorateur dévoué d'Évasion nous indique que les animateurs et leur petite équipe restent environ cinq jours dans chaque destination.
On tourne séparément avec la même équipe. Il y a un animateur qui tourne, l'autre qui ne tourne pas. C'est peut-être le seul truc qui est plus arrangé que le gars des vues. Ce que vous voyez à la télé est très authentique avec ce qu'on vit. On se débrouille vraiment comme on peut. On joue le jeu.
La petite embûche qu'ils ont rencontrée au fil de leur tournage cette année : la chaleur. « À Panama, c'est chaud sauna-style. Antigua et Granada aussi, c'est chaud, chaud, chaud. Salvador, c'est chaud, chaud, chaud. »
Des fois, tu te dis : "ce n'est pas possible que j'aie plus chaud que ça", mais oui. C'est toujours possible.
Il ajoute : « C'est sûr que ça rend notre travail un peu plus difficile de tourner tout le temps dans cette chaleur-là, mais en même temps, ça amène à une espèce de laisser-aller où les choses vont à leur rythme. Ça nous fait vivre toutes sortes d'aventures. Ça nous fait rencontrer toutes sortes de gens plus extraordinaires les uns que les autres. »
Parmi les autres destinations marquantes pour lui que nous pourrons découvrir cette saison, notons Granada, au Nicaragua ainsi que Nassau, aux Bahamas.
« Je n'ai que des bons mots pour toutes les destinations qu'on a visitées. Ça a été un pur bonheur », indique l'aventurier satisfait.
La 6e saison d'Avec ou sans cash est présentée sur Évasion les vendredis soirs à 21 h.