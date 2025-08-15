Ce vendredi soir sera diffusé le premier épisode de la 6e saison d'Avec ou sans cash.

Guillaume Lambert et Geneviève Néron visiteront Antigua.

En entrevue avec nous, Guillaume nous révèle avoir eu un coup de coeur « absolu » pour cette petite perle au sud du Guatemala.

« Il y a une belle authenticité dans cette ville », nous dit-il. « Ce n'est pas trop touristique. Tout le monde finit par se recroiser. Comme il y a très peu de voitures, les gens circulent beaucoup à pied ou en mototaxi. C'est peut-être un petit 2 ou 3 kilomètres carrés, donc ça nous permet vraiment de bien visiter la ville, et d'être entourés de volcans, c'est vraiment une expérience particulière. Surtout que, quand on était là, il y avait un volcan qui était en éruption. Toute la ville sentait la fumée. C'est magnifique. J'ai adoré cette ville. On était tristes quand on partait de là. En plus, on est tombés sur la semaine sainte. Il y avait de la possession dans toute la ville. Ça a donné une ambiance particulière. C'est vraiment de très beaux souvenirs de tournage. »

Guillaume a eu la chance d'obtenir le 1 500 $ à Antigua, ce qui lui a permis de dormir dans un hôtel luxueux au style très épuré. « On sent que le propriétaire c'est un Hollandais, il y a un souci des détails et ça se voit dans la décoration », dit-il dans l'émission. Il se retrouve aussi dans un village de hobbits après une excursion en VTT.