La première démasquée de la saison crée la stupéfaction : « Personne ne m'attendait-là »

Sous l'hippocampe se cachait nul autre que la populaire autrice et productrice Fabienne Larouche .

Dimanche soir, les téléspectateurs et les enquêteurs de Chanteurs masqués n'auraient pu être plus subjugués de découvrir l'identité de la première éliminée de la saison.

Elle nous raconte avoir été contactée en novembre dernier par Martin Proulx, le producteur au contenu. « C'était flatteur, mais je lui ai dit que je ne chantais pas. Il m'a alors dit que ce n'était pas grave, j'ai répondu : "je ne chante pas dans le sens que je ne chante même pas Bonne fête". Ils ont été persistants et ça me tentait. »

L'autrice a suivi des cours de chant pendant quatre mois et n'a pas choisi la chanson la plus facile à interpréter.

« Michel [Trudeau, son conjoint] était le seul à être au courant de l'affaire. Je monte dans la voiture après une rencontre avec la prof de chant, et je lui dis : "je pense que ça va être River Deep Mountain High" : il est parti à rire. »

« Je suis une fan de Céline et quand j'ai su qu'elle avait cette maladie-là, ça m'a vraiment touchée », dit-elle, pour expliquer son choix de chanson.

« Cette toune-là, j'ai dû la chanter 200 fois. Je ne sais pas comment Mick Jagger fait pour chanter encore "(I Can't Get No) Satisfaction" parce que je suis pu capable de l'entendre », ajoute-t-elle.

Apprendre une chorégraphie a aussi été un défi de taille pour Fabienne Larouche, qui portait des bottes à talons hauts et devait gérer l'immense traine de son hippocampe, qui pesait une tonne. « Aussi, c'est probablement la seule fois de ma vie que je m'habille en rose pêche », indique celle qui est reconnue pour porter presque uniquement du noir.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à la voir évoluer dans un tout autre contexte. Nous la félicitons pour l'audace et la performance époustouflante qu'elle a livrée!

Voyez des images de la première émission de la saison ci-dessous.