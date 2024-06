La plus jeune des filles de Marc Hervieux franchit une étape importante (photo)

Comme bien des jeunes de cinquième secondaire, la fille de Marc Hervieux, Maxime, vivait son bal de finissants en ce vendredi 21 juin.

La jeune femme portait une somptueuse robe rouge et a posé avec son fier papa.

« Ouff quelle semaine! Ma fête oui, mais surtout le bal de @max.hervieux , Maxime, je suis si fière de toi. Bravo pour ton parcours exceptionnel, ta détermination et tes efforts soutenus, tu récoltes le fruit de ton travail. Bravo et bonne suite!!!! », écrivait le ténor.

Voyez la publication au bas de l'article.

Mentionnons que Marc Hervieux est aussi le papa de deux autres filles plus âgées, Loïane et Cloé.

Comme il le mentionne dans son message à sa fille, Marc Hervieux fêtait son anniversaire le 19 juin. C'est son amoureuse Kathleen Croteau qui a organisé les festivités. Voyez une récente photo du couple au bas de l'article.

Sa conjointe lui écrivait un doux message pour sa fête, qui se lisait comme suit : « Mais je t'aime plus plusss bébé, voyons !!!

Et tu mérites tellement cet amour sincère des gens qui t'entourent car tu as de très loin, la plus belle âme et le plus beau et grand des coeurs. »