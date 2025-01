La meilleure publicité du Bye Bye 2024, c'est celle-ci!

Comme chaque année, les compagnies québécoises étaient invitées à présenter une publicité originale pour le Bye Bye.

Parmi les nombreuses propositions soumises à Radio-Canada, Mondou gagne la palme, selon nous, encore cette année.

Dans cette publicité de 30 secondes, un chien et son maître se présentent à un concours d'agilité canine et impressionnent toute l'élite française. On comprend ensuite que c'est grâce aux nombreux cônes orange qui sillonnent la métropole que le chien Babine a pu s'entraîner et s'illustrer à l'étranger.

L'agence de création LG2 est derrière la conception de cette publicité, qui risque fort de remporter les honneurs encore cette année.

Notons que les propriétaires de chiens peuvent se procurer le jouet Babine, un toutou en forme de cône orange, développé dans le cadre de cette campagne.

Voyez la publicité ci-dessous.