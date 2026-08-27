La maison des vilains : Kevins-Kyle s'excuse aux vilains pour son plus récent coup

Dans le troisième épisode de La maison des vilains, qui a fait son apparition sur Crave mercredi, Kevins-Kyle fait croire à ses colocataires que, comme il a été élu super-vilain, la production lui a offert des décorations et costumes afin d'organiser une fête à son image.

Par contre, tout cela n'est qu'un subterfuge, orchestré par le malicieux coiffeur. Il a alors encouragé ses amis/ennemis à danser sur du silence, bâtons phosphorescents en main, en leur mentionnant que la production ajouterait de la musique en montage. Évidemment, elle ne l'a pas fait, ce qui nous donne un moment de malaise parfaitement délicieux, digne de la plus grande vilenie.

Très fier de son coup, Kevins-Kyle a partagé l'extrait de l'émission sur ses réseaux sociaux en demandant le pardon aux autres participants : « JE M'EXCUSE ENCORE ENVERS LES VILAINS ».

« Tu m'énarves 😂 », a alors répondu Laurie Doucet, qui découvre probablement au fil des épisodes les coups bas de son ami.

Si certains vilains ne s'esclaffent peut-être pas nécessairement en découvrant les mauvais tours de Kevins-Kyle, le public, lui, adore ses actions malveillantes.

« Whouuu @kevinskyle__kk , une vraie légende dans l'émission ! 🔥 Il amène exactement la dose de piquant et de divertissement qu'il faut. 😂😂 »

« J’ai tout tout tout aimé de @kevinskyle__kk le party wow un bijou 🔥🔥🔥🔥❤️🙌 »

« J’ai adoré le party sans musique 😂 allo les bonnes idée pour divertir le public 👌👌👌 j’ai hâte de voir les prochain coup 😏 »

« Mais c'est parfait !!❤️😍😂 »

« C'est tellement niaiseux ! J'adore 😂😂😂 »

« Hahaha tes vraiment mon pref de la saison, vraiment hilarant 😂😂😂😂😂😂 »

« Kevin magnificent comme toujours! J’ai simplement tout aimé sur la 3e épisodes! Et ton outfit/look de Vilain! Juste wow… tellement TOI. #U never disappoint! 🔥❤️🙌 »

« Vous êtes vilains même dans les montages. J'ai crié!!!! »

Voyez l'extrait de ce mauvais tour au bas de l'article.

À noter que Kevins-Kyle a aussi joué avec les thermostats de la maison afin que la chaleur devienne insupportable pour les vilains, en plus de sa fameuse alarme qui sonne à toute heure du jour et de la nuit.

Il mériterait certainement de remporter la saison, mais sera-t-il éliminé avant le grand couronnement? À suivre.

Vous pouvez découvrir un épisode de La maison des vilains chaque mercredi sur Crave.