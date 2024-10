La guerre des mariés : Un moment extrêmement gênant à venir

La nouveauté La guerre des mariés est en ondes à Canal vie depuis quelques semaines déjà.

Nous avons assisté à quelques pépins dans les épisodes déjà diffusés, dont une inondation sur Décary qui a empêché les lions rouges de se rendre à temps sur les lieux du mariage pour une danse traditionnelle, ce qui a retardé considérablement les festivités, mais rien en comparaison de ce qui nous attend.

La réalisatrice Anicée Ouellet nous raconte l'évènement le plus gênant à venir.

On a eu l'arrivée d'une mariée sur un cheval et puis le cheval a fait caca sur la robe...

« On aurait voulu écrire ça, puis on se serait dit : "ben non, ça se peut pas, ce n'est pas crédible!" ».

Autre pépin : « Il y a une mariée qui a tendu la main au milieu de la cérémonie religieuse pour avoir ses voeux qui étaient écrits sur un papier. Puis, sa dame d'honneur, qui était sa soeur, avait oublié les voeux dans le char. Elle a été obligée de les improviser. »

Parmi les thématiques loufoques des mariages auxquels nous assisterons au cours de la saison, notons la thématique « Dragon Ball ». « Il y a eu aussi le mariage au ICAR de deux influenceurs sur Instagram. En fait, eux se sont mariés à l'événement qui s'appelle le Redneck Rampage, qui est un événement sur une piste de course avec une parade de trois roues et de chars modifiés. Alors ça, c'était quand même assez loufoque. »

Les téléspectateurs pourront aussi assister à un mariage autochtone. « Le copain de la mariée est autochtone, elle, elle ne l'est pas, mais il y a quand même eu une espèce de petit rituel dans la cérémonie, justement, pour faire découvrir aux gens de son côté à elle, qui ne sont pas autochtones, quelques traditions », nous raconte le producteur Alexandre Côté.

« Nous avons aussi eu un mariage de camionneurs qui sont arrivés en loader et en dix huit roues », ajoute Anicée.

Ça promet pour le reste de la saison!

La guerre des mariés est diffusé les mercredis soirs à 20 h sur les ondes de Canal vie.