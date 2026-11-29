Depuis quelque temps déjà, à chaque fin d'année, Véronique Cloutier dégèle telle une Mariah Carey son concept de La Fureur, pour une soirée de compétition musicale en direct, où tout peut arriver.

À nouveau cette année, pour deux semaines consécutives cette fois, l'animatrice invite deux équipes d'artistes, menées par Sébastien Benoît et Élyse Marquis, pour jouer au jeu le plus excitant de la télé québécoise. Prenant la forme d'un gros party, le plaisir s'invite autant en studio que dans les salons; les téléspectateurs étant particulièrement friands du populaire concept.

D'ailleurs, pourquoi La Fureur ne reviendrait-elle pas dans nos télés chaque semaine? De passage au micro matinal de Patrick Lagacé, Véro s'est exprimée sur la question, précisant au passage que ce n'était pas tout à fait un manque de volonté.

« La façon de consommer la musique a tellement changé, qu'il n'y a plus les références communes pour tout le monde. La Fureur, la force, c'est que tout le monde chante en même temps les chansons. Puis là, c'est plus difficile maintenant de trouver des artistes que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît les paroles. Donc c'est pour ça je pense. Puis on garde ça donc spécial, on le sort une fois ou deux fois par année » lance-t-elle, avant de renchérir sur la force familiale du concept.

« Puis ce qui est beau, c'est que les gens qui ont connu La Fureur enfants, sont aujourd'hui parents, et regardent l'émission avec leurs enfants. Les gens m'écrivent, il y a une frénésie, parce que c'est samedi la première Fureur, Puis les gens m'écrivent beaucoup ces temps-ci, pour me dire "Nous autres ont fait comme dans le temps, on se ramasse une gang, on se fait une fondue, ou on mange des chips, des bonbons, les enfants vont être debout sur les tables en pyjama!" Les enfants qui n'ont pas connu ça aiment ça quand même : c'est un party, l'éclairage, les paillettes, la musique, la compétition. Les gars vont gagner, non c'est les filles. Dans les familles, les parents et les enfants se séparent. Puis là, ça fait comme une espèce de petite compétition amicale. Je pense que la recette est encore efficace. »

On ne saurait mieux dire! L'animatrice a donc décidé de répondre une fois pour toutes aux interrogations du public. Même si un retour hebdomadaire n'est pas à l'ordre du jour, nous ne pouvons que nous réjouir du fait que Radio-Canada décide de ramener le concept annuellement.

On ne manque pas la prochaine Fureur samedi prochain à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.