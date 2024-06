La finale la plus relevée de l'histoire des Chefs

La 13e édition des Chefs aura été la meilleure saison depuis le lancement de la compétition culinaire. En recrutant d'anciens candidats de l'émission, tous formidablement bien établis depuis leur premier face-à-face, la production s'assurait d'offrir un spectacle d'une très grande qualité aux adeptes de la première heure. La finale, présentée ce lundi soir, en fut le point d'orgue.

Aux fourneaux, on retrouvait les talentueux Anthony (Sous-chef, La Tanière), Guillaume (Enseignant, École hôtelière de la Capitale) et Luca (Chef copropriétaire, Moccione & Moccione Pizza), devenus amis au fil des épisodes. Trois chefs hautement talentueux qui n'avaient pas vraiment de preuves à nous donner, si ce n'est leur désir de revenir dans la compétition pour se faire mettre au défi par les quatre juges.

Les finalistes ont dû cuisiner un repas de quatre services, comprenant une entrée froide, une entrée chaude, un plat principal et un dessert, sur le thème des quatre éléments : la terre, l'eau, l'air et le feu. Évidemment, cette thématique pouvait s'exprimer de mille et une façons, permettant ainsi aux finalistes de saupoudrer leur personnalité dans chacun des plats.

Le défi complet était d'une durée de cinq heures. Vous avez pu constater comment les candidats ont mis la barre élevée pendant cet ultime épisode bien tassé.

Jusqu'à la toute fin, il était difficile de savoir qui l'emporterait, tant les commentaires des juges étaient élogieux et les plats alléchants.

Au terme de ces 10 épisodes ébouriffants, c'est finalement Luca Cianciulli qui a remporté le grand prix d'une valeur de plus de 60 000 $, devant sa famille et ses amis. Il s'est d'ailleurs empressé d'éteindre sa petite fille, présente en studio pour voir la victoire de son papa.

Guillaume, en deuxième place, a reçu une bourse de 15 000 $ tandis qu'Anthony, en troisième place, a reçu un montant de 5 000 $.

Nous tenons à les féliciter pour le spectacle incroyable qu'ils nous ont offert ce lundi et tout au long de la saison.

L'émission s'est terminée dans la joie et sur les remerciements d'Élyse Marquis, qui n'a pas annoncé une prochaine saison. Espérons que l'émission soit renouvelée pour une 14e saison, car elle a encore de quoi captiver, même après toutes ces années.