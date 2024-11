La finale de saison de Dumas vous réserve une énorme surprise

C'est lundi prochain que vous pourrez voir la finale de saison de la nouveauté Dumas, une série qui nous tient en haleine à tous les moments.

Dans le rôle de Jean Dumas, Gildor Roy aura été captivant et formidable, déployant un tempérament bouillant à l'écran, pour notre plus grand plaisir. Le trio qu'il forme avec Vincent Leclerc et Marie-Lyne Joncas nous a donné de l'excellent divertissement cet automne.

Nous avons eu droit à plusieurs surprises pendant la saison : d'abord la chicane mise en scène entre Dumas et son fils (excellent Jason Roy-Léveillée), puis la relation amoureuse de Dumas avec sa concurrente, interprétée par Catherine-Anne Toupin.

Sachez que Luc Dionne n'est pas à court de surprise, puisque sa finale de saison en réserve toute une! Encore une fois, il réussit à nous avoir!

Évidemment, nous ne souhaitons pas vous révéler les tenants et aboutissants de l'affaire, mais sachez que vous aurez enfin des nouvelles d'un personnage qui avait disparu de l'intrigue depuis plusieurs semaines. Ces nouvelles s'accompagnent d'un revirement de situation assez incroyable, qui vous laissera dans l'attente de la suite!

Contrairement à la finale de saison de Les armes qui ne nous donne pas d'aperçu des épisodes après les fêtes, Dumas nous offre en avant-goût de ce que nous pourrons voir dès janvier, pour 12 nouveaux épisodes.

Chose certaine, nous serons au rendez-vous!

Ne manquez pas la finale de saison de Dumas, lundi 25 novembre à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada. L'épisode est disponible en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.