La ferme ou la musique? Joël aura un choix à faire : il s'exprime à sa sortie de l'Académie

Tout juste sortie de Star Académie, nous avons eu la chance de discuter avec l'un des candidats préférés du public, Joël Vogt.

Alors que les autres Académiciens attendent avec impatience les propositions de l'industrie de la musique et du spectacle pour enfin amorcer leur carrière en chanson, Joël vit une situation bien différente.

En effet, le country boy de 24 ans était bien d'avantage voué à une carrière dans le domaine agricole que dans celui musical.

Il travaille sur la ferme de ses parents et la musique n'était pas nécessairement inscrite dans ses plans d'avenir.

« On laisse tomber la poussière un peu avant de se poser les grandes questions », nous disait-il au lendemain de son élimination. « J'ai une entreprise familiale à la maison qui m'attend ».

Ce sont de plus grandes questions encore que juste si j'ai envie de faire ça. Oui, j'ai envie de faire de la musique, mais il y a beaucoup de choses autour. Il va falloir que je me pose des questions.

Il ajoute : « Avant l'Académie, je faisais de la musique deux ou trois fois par semaine dans les bars en formule chansonnier. Je le vivais donc un peu déjà, mais je réussissais à combiner ça avec la ferme. Ça se faisait quand même bien. Mais si je veux pousser ça à un autre niveau et faire plus de musique, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse des compromis ou un choix plus clair. »

Le jeune homme de La Visitation-de-Yamaska, au Centre-du-Québec, dit ne pas être associé de façon officielle à la ferme. « Mais c'est l'entreprise de mes parents. On s'enligne vers ça. »

Nous souhaitons à Joël bonne chance dans ses réflexions qui seront certainement éprouvantes.