La copropriétaire d’un restaurant bien connu rejoint la 2e saison de Vie$ de rêve

Ce mardi matin, nous apprenions que deux nouvelles femmes rejoignaient Tatiana, Isabelle, Stéphanie et Elisabeth dans la deuxième saison de Vie$ de rêve, alors que Sonia et la Dr Tammy avaient quitté le projet.

Sara-Christine Troini s'ajoute donc au quatuor. En plus d'être une prolifique courtière immobilière sous la bannière RE/MAX CRYSTAL, elle est aussi copropriétaire du restaurant Au Petit Chalet de Blainville, qui offre des déjeuners toute la journée. Précisons que trois franchises ont été ouvertes dans la région de Québec il y a deux ans. Sara-Christine est également copropriétaire de la compagnie Élite Photo-Pro, qui propose des services de photographie et vidéographie professionnelle. Elle est mariée à un autre courtier immobilier, Philippe Lamarche. Voyez une photo de Sara-Christine et ses deux adorables fillettes au bas de l'article.

Valérie Daude Carrière rejoint aussi la 2e saison de Vie$ de rêve. Valérie est propriétaire du salon de beauté Browgeous, situé à Laval, qui propose également la vente en ligne de produits « sans cruauté, sans ingrédients toxiques, sans compromis ». Elle fréquente Michaël Ouellette, un entrepreneur général, propriétaire de la compagnie Concept reno-plus, et est maman d'une jeune fille de 12 ans du nom d'Olivia. Voyez une photo Valérie et Michaël au Grand Prix ce week-end ci-dessous.

La date exacte du retour de Vie$ de rêve n'a pas encore été annoncée, mais ce sera d'ici la fin de l'année.