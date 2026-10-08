La chute d'Éric Salvail racontée maladroitement dans Fiasco

La série documentaire Fiasco d'illico+ replonge dans quatre histoires québécoises aussi absurdes que fascinantes. On y revisite le vol des influenceurs, la ruée vers le papier de toilette au début de la pandémie, le Cocothon de Laval ainsi que la chute d'Éric Salvail.

Évidemment, c'est ce dernier sujet qui intriguait le plus. Alors que cette histoire a été exploitée sous tous ses angles depuis presque 10 ans, est-ce qu'il y a vraiment un aspect de cette polémique qui n'avait pas encore été exploitée? Pouvait-on arriver avoir un regard neuf sur la question? La réponse courte : non.

Fiasco a choisi de s'intéresser à la journée de la chute d'Éric Salvail, celle de la publication de l'article du Journal de Montréal sur ses inconduites sexuelles, et, plus précisément, au concours qui était organisé ce jour-là avec des fans de partout en région. Un avion avait été nolisé pour aller cueillir des téléspectateurs de Montréal à Sept-Îles en passant par Rouyn-Noranda, Bagotville et Québec.

Les moindres détails de ce ratage sont relatés par l'animateur de foule Maxime Charbonneau, qui avait été chargé, à l'époque, d'accompagner les gagnants jusqu'au studio. Éric Salvail devait originalement être du voyage, mais comme la production avait été informée qu'un article incendiaire était sur le point de paraître, elle avait préféré protéger son animateur vedette.

Oui, ce concours fut un flop, mais ce fiasco en cache un encore bien plus grand et beaucoup plus intéressant. Ainsi, malheureusement, nous n'en avons que faire de savoir comment les gagnants ont vécu cette journée. Ils avaient peut-être pris congé pour assister à l'enregistrement de l'émission à Montréal ce jour-là, mais il y a aussi des centaines de personnes qui, elles, ont perdu leur emploi et d'autres qui ont vécu les inconduites de l'animateur. Ainsi, ce Fiasco précis nous apparaît bien anodin.

Qui plus est, il n'y a pas une des quatre émissions de cette série documentaire qui sort de ce carcan « inoffensif ». En 22 minutes (et même si le vol des influenceurs est raconté sur deux épisodes), on n'a pas l'opportunité de développer suffisamment un sujet pour bien en comprendre les fondements. Or, on a choisi de prendre un raccourci pour parler de thèmes plus lourds, comme la pénurie de papier de toilette dans le grand contexte de la pandémie, ou le concours d'En mode Salvail, le jour de la chute de son animateur vedette.

Et que dire de toutes ces séquences animées, générées à l'aide de l'intelligence artificielle, utilisées pour la reconstitution, qui gangrène le résultat. Fiasco n'est pas complètement inintéressant, mais on ne peut s'empêcher de voir ce que ça aurait pu être si on avait traité les sujets différemment, avec plus de sérieux. On espère que la série documentaire que prépare Crave sur le vol des influenceurs sera plus substantielle, tant dans son contenu que dans son contenant.

Les cinq épisodes de Fiasco sont offerts dès maintenant sur illico+.