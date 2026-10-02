La bande-annonce de l'émission de dimanche d'OD Panama enflamme les fans

La bande-annonce de l'émission de dimanche d'OD Panama, que vous pouvez voir au bas de l'article, a rapidement enflammé les fans de la téléréalité.

Plusieurs téléspectateurs critiquent Occupation Double cette saison, prétextant qu'il ne se passe rien, malgré les nombreuses twists et la quantité faramineuse de nouveaux candidats.

Ceux-ci seront, semble-t-il, servis ce dimanche alors que la fameuse bisbille arrive à la rescousse d'une saison plus monotone.

« Y'était temps que ça devienne intéressant »

« Oh que ça va être bon! 🍿 »

« Bon enfin de la bisbille »

« ENFIN, un peu d'action 🤦🏾‍♀️ »

« ENNNNNNFIIIIIN QUE LE FUN COMMENCE »

« Enfin! Enfin! Enfin! 🍿🍿 »

« Ça va être vraiment bon ! »

Jacob, Enzo et Billy se chicanent - visiblement - à cause d'Emma et Alexandrie est contrariée à son retour de voyage de constater que son amie Rebecca a flirté avec son « top 1 » (ou son « prince », selon le lexique que vous choisissez).

Deux candidats devront quitter l'aventure ce dimanche. On s'imagine que ce sera un garçon et une fille. Parions que Jacob et Billy, qui s'imposent comme chefs de meute, voudront voir Enzo prendre la porte. À suivre!

Ne manquez surtout pas la bisbille, ce dimanche à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.