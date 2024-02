La 4e saison de La Casa de Papel débarque aujourd'hui sur Netflix

En 2017, Netflix nous présentait cette merveilleuse série télévisée d'origine espagnole, qui suit de près les aventures de braqueurs professionnels.

Aujourd'hui, après 8 mois d'une longue attente, nous aurons enfin l'occasion d'écouter la suite de la série.

Cette quatrième saison comporte 8 épisodes, dont les titres ont été dévoilés sur le compte Twitter de Netflix France :

Game Over Le mariage de Berlin La leçon d’anatomie Paso-doble Cinq minutes plus tôt KO technique Frapper le QG Le plan Paris

En prime, Netflix offrira un documentaire qui complètera votre écoute, intitulé La Casa de Papel : le phénomène.

******* Attention, si vous n'avez pas vu les trois premières saisons de la série, veuillez arrêter votre lecture ici. *****

Résumons un peu ce qui est arrivé au cours de la saison dernière :

Nos malfrats préférés vivent libres et dans la joie chacun dans un recoin du monde. Malheureusement, le jeune Rio est enlevé par les autorités. La bande décide alors de braquer la Banque d'Espagne pour pouvoir négocier sa libération. De nouveaux compagnons se joignent à l'aventure : Lisbonne, Stockholm, Bogota, Palerme et Marseille.

Alors que tout se passait bien et que Rio avait finalement été libéré, les choses ont dérapé : Lisbonne, alias Raquel Murillo, l'ancienne inspectrice de police et nouvelle flamme du professeur, est enlevée. Les policiers font même croire à Sergio, alias le professeur, que celle-ci a été tuée. Nairobi, qui a reçu une balle de plein fouet par la fenêtre, est entre la vie et la mort.

Les 8 nouveaux épisodes sont disponibles dès maintenant.