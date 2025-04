Kim Lévesque-Lizotte s'inspire d'un personnage iconique pour son look à Tout le monde en parle

Dimanche, à Tout le monde en parle, la coanimatrice Kim Lévesque-Lizotte portait un chemisier à pois brun en hommage à un personnage célèbre du cinéma, celui de Vivian Ward dans Pretty Woman.

Voyez la photo de Kim et le look de Julia Roberts dans le film de 1990 au bas de l'article.

Précisons que sa tenue a été dénichée par Les relookeuses chez Maska Mode, un magasin de vêtements prêts à porter italien.

Sur ses réseaux sociaux, Kim indique qu'il s'agissait de sa dernière présence à Tout le monde en parle pour la saison.

« Toujours un bonheur et un honneur de vous accompagner le dimanche ❤️ », a-t-elle écrit au lendemain de la diffusion.

Comme il ne reste plus que deux émissions avant la fin de la saison, on peut s'attendre à ce que MC Gilles et Jean-Sébastien Girard fassent un dernier tour de piste eux aussi avant la pause estivale.