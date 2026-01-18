Kim Lévesque Lizotte commente les commentaires négatifs sur son apparence

Ce samedi, Kim Lévesque Lizotte était de passage au talk-show Pour une fois, où elle s'est prêtée au jeu avec éloquence et pertinence. Au cours de la soirée, un panel d'intervieweurs s'est ainsi succédé devant elle pour lui poser bon nombre de questions traitant de son avenir, de sa famille et de ses engagements professionnels.

L'humoriste François Bellefeuille était ainsi de passage pour questionner la populaire scénariste, et en a profité pour aborder avec elle son rapport à l'image, donnant lieu à une discussion fort pertinente sur le fait de vieillir à l'écran et les commentaires d'autrui sur notre apparence qui en résulte.

« On ne se sent pas si pétard, justement parce que moi, c'est vraiment bizarre, parce que ça on pourrait en parler vraiment longtemps. Ça, c'est une très bonne question. Parce que je ne sais pas si on m'aurait autant parlé de ma beauté si j'avais été comédienne ou chanteuse. Mais on dirait vu que je suis passée par la porte de l'humour, tout le monde était comme, mon physique était comme quelque chose de dérangeant. Comment ça cette fille-là, qui a ce casting, plus animatrice, comédienne, veut faire de l'humour? Pourquoi elle veut être drôle et être belle? Aujourd'hui, je l'assume beaucoup cette féminité-là, parce qu'à l'école, en sortant de l'école et en allant dans les bars, et en faisant des galas, je me suis beaucoup masculinisée, dénaturée, pas trop maquillée, je me faisais des couettes, je mettais des chandails de baseball, je baissais ma voix pour qu'on entende mon propos. Puis qu'on me regarde pas trop et qu'on se pose pas trop de questions. »

Elle poursuit, abordant cette fois-ci son rapport à l'image avec les autres :

« C'était l'enfer. C'était comme si ma carrière allait super bien et qu'il m'arrivait plein de belles choses, ah on le sait bien toi, parce que t'es belle. Puis dès que je me plantais ou qu'il arrivait quelque chose, bien tu sais, tu es victime de ton image! On m'a beaucoup souvent questionnée dans des entrevues sérieuses, vous Kim Lévesque Lizotte, votre privilège de la beauté? Comme si j'avais surfé là-dessus, alors que j'ai fait le chemin contraire! »

Comment ne pas tomber sous le charme du franc-parler de Kim? Au cours de l'émission, celle-ci en a également profité pour révéler qu'elle préparait activement son tout premier one-woman-show, ainsi qu'un passage en politique. « Dans la cinquantaine », affirme-t-elle, précisant que ses idées étaient déjà bien en place.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.