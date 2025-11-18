Karaoké Club : Du fun à tue-tête

Suite au succès de LOL : qui rira le dernier? sur sa plateforme, Amazon Prime a décidé d'adapter au Québec un nouveau format international, Karaoke Club. Cette fois, le géant américain est allé chercher Stéphane Rousseau pour mener à bien ce projet festif. Il ne suffit que de quelques minutes pour comprendre que la production a les moyens de ses ambitions. Les décors - du restaurant aux allures d'un casse-croûte des années 50 au vaste studio en passant par le vestiaire et le bar - sont tous fastueux et panachés. Les costumes prêtés aux interprètes pour leurs performances, les effets spéciaux et les invités surprises de tout acabit ne font que nous conforter dans cette idée que l'argent n'était pas un souci ici.

Aurait-on pu faire la même émission avec un budget québécois? Après avoir vu les trois premiers épisodes, on doit se rendre à l'évidence : probablement pas. Bien sûr, nos artistes québécois se seraient investis avec autant d'ardeur même si leur chèque était moins imposant, mais le contexte dans lequel ils performent aurait peut-être manqué d'ampleur. L'exubérance fait certainement partie des grandes qualités de cette production, qui jouit de beaucoup de similitudes avec sa petite soeur LOL : qui rira le dernier, tant dans l'approche que dans la forme.

Certains des invités de Stéphane Rousseau sont connus pour savoir pousser la note, comme Debbie Lynch-White qui a joué dans la comédie musicale Nos Belles-soeurs. D'autres épatent davantage par leurs interprétations colorées, comme Lou-Pascal Tremblay qui, bien qu'il avoue avoir fait des cours de chant, ne compte pas la justesse vocale parmi ses compétences artistiques. On a aussi la chance de découvrir une maîtrise qu'on ne soupçonnait pas chez certains participants, dont Chloée Deblois, qui nous impressionne dès sa première chanson, un classique de Britney Spears.

