Julie Roussel partage des photos des coulisses du tournage de Sorcières

C'est en janvier prochain que les téléspectateurs pourront renouer avec les intrigues touffues de la série Sorcières.

Le tournage de la deuxième saison s'est récemment terminé, comme le soulignait sur ses réseaux sociaux la comédienne Julie Roussel, qui interprète la mairesse de Ste-Piété, Véronique Roy.

Elle écrit : « Saison 2 de cannée. 🩷 Je remercie la vie de travailler avec ces humaines et humains de qualité. (Il me manque plein de gens en photo, mais vous avez qui vous êtes ) On se croise les doigts pour une 3. À tantôt »

Vous pouvez voir toutes les photos du tournage en naviguant dans la publication ci-dessous avec les flèches.

On constate rapidement en les regardant que le bonheur et l'affection règnent sur ce plateau de tournage.

Le synopsis du premier épisode après les fêtes va comme suit : Joe, sous le choc de l'attaque au Citadin, s'inquiète du sort de Rémi et Brigitte. Beth, qui a appelé la police après la visite d’Armand, n’est pas au bout de ses peines. Agnès console Charlotte en peine d’amour et s'ouvre sur sa rupture avec Sophie. Luc est prêt à aller de l'avant avec l'adoption de Clovis au grand bonheur de Marie-Ève. La police établit un lien entre Armand Bussières et Patrick Beauchamp. Gaétane découvre que Véronique cache un gros secret. Solène fait un appel mystérieux.

L'émission reprendra du service le mardi 7 janvier à 20 h sur les ondes de TVA.