Julie Drolet s'adresse aux téléspectateurs après son retour en ondes

Lundi, suite à son retour officiel sur les ondes du Téléjournal midi, Julie Drolet s'est adressé aux fidèles téléspectateurs de Radio-Canada.

Lisez sa publication ci-dessous :

« Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour vos messages en cette journée si spéciale pour moi avec mon retour en ondes au Téléjournal Midi.

Quelle journée! J'étais nerveuse, je voulais être à la hauteur et je ne voulais pas vous décevoir.

Maintenant que la glace est brisée, je me sens plus légère.

J'ai lu tous vos messages, j'aurais voulu répondre à chacun mais je vais manquer de temps. C'est pourquoi je vous envoie mille mercis ici. Chaque mot m'a touchée, m'a réjouie.

Bon nombre de personnes qui ont connu le cancer ou d'autres maladies invalidantes m'ont écrit aujourd'hui. Je comprends tellement ce que vous vivez. Je connais ce besoin de partage, de témoigner et d'être entendu. Je suis solidaire avec vous, je vous souhaite force et douceur, et surtout d'avoir des gens qui vous aiment près de vous.

J'ai reçu plusieurs photos de télés allumées avec le téléjournal midi, elles m'ont toutes fait sourire, mais une entre autre m'a fait éclater de rire! Manifestement truquée, mais trop drôle.

Je la partage avec vous en guise de remerciement.

Je vous souhaite à tous joie et santé. »

Voyez ladite photo ci-dessous sur laquelle on peut voir son fidèle compagnon Hercule regarder sa maîtresse animer le Téléjournal. Adorable!

Notons que Julie Drolet amorçait un retour progressif. Nous la verrons quelques jours à l’écran avant qu’elle reprenne le rythme quotidien du rendez-vous de 12 h, du lundi au vendredi.