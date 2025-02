Julie Bélanger répond à un détracteur avec aplomb

Cette semaine, Julie Bélanger a reçu un message d'un homme qui lui disait ne pas aimer ses looks depuis un certain temps, qu'il préférait les tenues « sexy et décontractées » qu'elle portait à une autre époque.

L'animatrice de Ça finit bien la semaine a décidé de s'affirmer et de lui répondre. Voici sa réplique :

« Je dois dire que d'habitude, quand quelqu'un m'écrit pour me dire qu'il n'aime pas mon look, je m'en fous royalement. Les goûts sont tellement personnels! Mais vous, j'ai envie de vous répondre.

Je comprends que vous aimiez plus le look "sexy" que j'avais auparavant. Cela dit, j'ai 50 ans et je n'ai plus envie de m'imposer la jupe courte et les talons ultra-hauts pour faire mon travail.

Parce qu'animer, trouver des questions pertinentes et amusantes, être intéressée véritablement par nos invités, se renouveler, c'est mon travail.

Être cute et sexy, ce n'est pas qui je suis, ça ne l'a jamais été. J'ai joué le jeu parce que je savais que c'est ce qu'on attendait de moi comme je suis une femme (un homme bedonnant et chauve peut très bien animer et jamais il ne subira la même pression! On admire mon travail, point barre). Donc, désolée de constater que ça vous déplaise, mais j'ai envie d'être plus moi-même en vieillissant. En espérant que la robe de "maîtresse d'école" ne vous empêchera pas de voir que je suis animatrice, productrice, qui travaille fort pour offrir un show de qualité à chaque semaine depuis 12 ans. »

Ajoutons à cela que Julie Bélanger a aussi écrit un livre en 2022, a fait un album en 2010, a créé une collection de bijoux avec la marque DRAE, a été porte-parole pour des organismes et on en passe! Elle a même fait des numéros d'humour!

Julie Bélanger a un CV impressionnant qui n'a rien à voir avec ses mini-jupes et ses talons aiguilles! Bravo Julie pour ta prise de parole.