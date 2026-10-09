Julie Bélanger commente son départ de 24 en 24

Ce jeudi, nous apprenions avec joie que la compétition culinaire la plus surprenante de la télé, 24 en 24, ferait un retour sur les ondes de TVA. Prévue au printemps prochain, la seconde saison de cet incontournable rendez-vous sera pourtant bien différente : Julie Bélanger ne sera plus à l’animation. Seul Chuck Hughes reste aux commandes.

Sur ses réseaux sociaux, l’animatrice s’est exprimée quant à cet inattendu départ, de même que les raisons ayant mené à ce changement de garde.

Elle précise :

« Vous avez peut-être vu la nouvelle passer, 24 en 24 aura une 2e saison!

Bien que j’ai été ravie de faire partie de la première édition, que je me suis dépassée dans ce défi complètement fou et que j’ai adoré le show, j’ai décidé de ne pas renouveler l’expérience.

Cette année je souhaite me dédier complètement à mon émission de radio, Génération J à Rythme. C’est un gros mandat, j’y mets tout mon cœur et mon énergie, à bâtir une émission qui vous plaise, axée sur la vérité et le plaisir d’échanger avec une équipe formidable. J’ai beaucoup travaillé au cours des dernières années, j’ai envie maintenant de faire une chose à la fois.

Je souhaite donc la meilleure des chances à toute l’équipe de 24 en 24! Dorénavant je suivrai l’émission en tant que téléspectatrice, bien confortable dans mon salon :) »

Nous souhaitons tout le repos nécessaire à Julie, qui apprivoise tout doucement un projet à la fois. Elle ne se consacrera donc désormais qu'à l'animation de son émission de radio sur les ondes de Rythme, Génération J. Dans cette émission quotidienne, Julie et son armée de collaborateurs discutent d'une variété de sujets actuels et personnels, dans une enveloppe de bienveillance que les auditeurs semblent beaucoup apprécier!

Génération J est présenté du lundi au jeudi à 16 h sur Rythme et 24 en 24 reviendra dans nos télés ce printemps.