Une situation extrêmement stressante pour la production de Zénith et un participant

Ce jeudi, à Zénith, le chanteur Jules a bien failli ne pas pouvoir chanter en raison d'un problème de santé.

En effet, l'ancien participant de Star Académie 2022 a bâillé en se rendant au studio pour une répétition et sa mâchoire a bloqué. Ce n'est pas une situation qui lui est complètement étrangère puisque sa mâchoire décroche régulièrement, mais elle se remet en place généralement dans les secondes qui suivent. Mais, cette fois, après plusieurs minutes, force est de constater qu'elle était coincée.

La production de Zénith est allée récupérer le chanteur en voiture pour l'amener au studio, où une ostéothérapeute a fait des manipulations afin de remettre sa mâchoire en place. Malheureusement, sans succès. Une dentiste a aussi été appelée en renfort, mais elle non plus n'a rien pu faire.

C'est une référence de l'animatrice Véronique Cloutier, un dentiste spécialiste, qui a délivré le pauvre Jules. Ce dernier a passé plus de sept heures dans cette fâcheuse posture.

Sachant cela, sa performance exceptionnelle de jeudi à Zénith est d'autant plus impressionnante!

Rappelons que Jules a interprété la pièce « Kiss » de Prince. Il a épaté tout le monde avec sa voix de tête et ses mouvements de danse.

La semaine prochaine à Zénith, les deux participants ayant obtenu la note la plus faible au classement des générations Boomer (Paul Daraîche et Manuel Tadros) et Y (Jean-Philippe Perras et Sara Dufour) s'affronteront pour rester dans la compétition.