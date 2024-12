Josianne a été éliminée mardi soir de la compétition Masterchef Québec, à deux pas de la grande finale.

Afin d'accéder à cette finale tant convoitée, elle devait améliorer un plat qu'elle avait déjà cuisiné au début de la compétition. Elle était en face-à-face avec Pierre-Alexandre. Au moment de présenter son assiette aux juges, croyait-elle en ses chances de l'emporter? « J'étais vraiment mitigée », nous confie-t-elle.

Moi et P.-A., on avait une rivalité depuis le début. On m'appelait "la guerrière" dans la compétition, mais moi j'appelais P.-A. "Superman". C'était une rivalité saine, on s'amusait avec ça.

« Depuis la première semaine, je le voyais comme un très grand compétiteur et il m'avait donné la même étiquette, donc je n'avais pas confiance, je me disais c'est 50-50, on verra ce qui se passe. »

À 44 ans, Josianne était l'une des participantes les âgées de la compétition. Est-ce que son âge a été un atout ou un désavantage? « Les deux », nous dit-elle. « Un désavantage au début parce que mon dieu que c'est physique, cette compétition-là! Par contre, je suis une personne quand même assez en forme. Puis, un avantage pour des défis où je connaissais beaucoup plus d'ingrédients et où j'avais tenté beaucoup plus de recettes. On pense, par exemple, aux gnudis d'Elena Faita, moi, ce n'était pas mes premiers gnudis. »

Au contraire de ce qu'on pourrait peut-être penser, la compétition de Masterchef Québec en est une très exigeante physiquement. « Moi, je n'étais pas à l'hôtel », nous raconte Josianne, « donc je me levais à 4h30 pour prendre ma douche, préparer mes cheveux, mon maquillage - parce qu'on n'est pas arrangés, ça reste un show de téléréalité - donc j'arrivais là très tôt pour pouvoir étudier - on étudie tous durant cette aventure-là, pour performer au cas où il y a des choses épouvantables qui nous sont données. Donc, arrivé à 4h30 et des fois on finissait à 22h. J'arrivais chez moi à 23h et le lendemain je me relevais à 4h30. »

Elle ajoute : « On est debout longtemps, de longues heures, il faut répondre à des questions, on fait des webs, des entrevues, oui c'est très très physique, puis on est sur le stress et le stress ça gruge beaucoup d'énergie. »

Moi, j'avais constamment mal au cœur, ça fait qu'on ne mange pas beaucoup, j'ai perdu 17 livres durant la compétition et c'est juste deux mois! Je me suis vue fondre à la télévision en regardant le show.

Une semaine a été plus difficile que les autres pour Josianne : « Après le départ d'Isabelle, j'avais un problème physique et j'ai été quand même assez malade. Je n'ai pas pu manger pendant deux jours. Deux jours de tournage qui peut durer jusqu'à 14 heures où je ne mange pas, je bois juste de l'eau, c'était un grand travail mental. Puis en plus, je me suis retrouvée en élimination cette semaine-là. Ça a été quelque chose! »

Ce que Josianne a trouvé le plus difficile dans la compétition, au-delà du stress, des heures de tournages et des soucis de santé, ç'a été de perdre son « noyau d'attache très tôt dans l'aventure ». Elle explique : « J'étais dans une loge avec Isabelle, Martin, Bianca et Jordan, puis ils sont tous partis un après l'autre très rapidement, ça fait que je me suis retrouvée un peu comme, pas seule, mais à devoir développer une relation avec les autres que je connaissais moins. C'est sûr que j'avais pas encore la proximité que les autres avaient créée ensemble, parce qu'eux étaient restés ensemble, moi j'avais perdu mon noyau d'attache. »

On félicite la guerrière Josianne d'avoir combattu et vaincu (avec brio) l'aventure Masterchef Québec!

Notons que le spécial artiste de Masterchef Québec sera diffusé le dimanche 15 décembre à 19 h 30. Voyez qui y participera ici.