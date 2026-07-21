Josélito Michaud rassure les téléspectateurs après son passage à Sucré salé

Lundi, à Sucré salé, Josélito Michaud a parlé de sa maladie - le trouble neurologique fonctionnel (TNF) - et a avoué avoir pensé mettre fin à ses jours.

Ainsi, plusieurs téléspectateurs se sont inquiétés pour lui, ce qui l'a amené, le lendemain, à rassurer ses abonnés sur les réseaux sociaux.

« J'AIME TROP LA VIE POUR PENSER À L'INTERROMPRE.

Je vois les nombreux messages de personnes qui s'inquiètent pour moi, et je veux vous rassurer.

Si vous avez vu l'entrevue que j'ai accordée à Mélanie Maynard, vous m'avez entendu dire que l'idée de mourir m'a effleuré l'esprit. C'est vrai. Mais ce n'était qu'une pensée fugace, au cœur d'une période où j'étais plongé dans l'inconnu », dit-il.

Il ajoute : « Je connais trop bien l’impact d’un tel geste et les dommages collatéraux qu’il laisse derrière lui. Ma sœur a choisi de quitter avant l’heure. Quinze ans plus tard, la peine est toujours présente.

Pendant trois ans, j’ai vécu une errance médicale, avec des symptômes aussi apparents qu’handicapants, sans savoir ce qui m’arrivait. C’est à ce moment-là, une fraction de seconde, que cette pensée a traversé mon esprit.

[...]

Je suis des traitements d’hypnose et d’acupuncture. Je médite. J’ai développé plusieurs stratégies pour déjouer mon cerveau… et, étonnamment, j’y parviens la plupart du temps.

Je constate de belles améliorations, de véritables éclaircies dans ce ciel parfois encore nuageux. Je réussis à travailler, mais aussi à retrouver de vrais moments de bonheur.

Je suis en vacances jusqu’au 10 août précisément pour poursuivre ce chemin vers la guérison.

Alors, oui, je vais bien. »

Lisez son message complet dans la publication au bas de l'article.

Josélito Michaud a tenu à féliciter Mélanie Maynard pour son travail à l'animation de Sucré salé à la fin de son entrevue lundi et on ne pourrait être plus d'accord avec son intervention. Elle est vraiment « sur son X ».

Nous souhaitons de bonnes vacances à Josélito et une amélioration constante de sa condition! 🫶