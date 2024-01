Josée Lavigueur avoue vivre une « difficile journée »

En avril 2022, Josée Lavigueur perdait son père, puis un peu plus d'un an plus tard, c'est sa mère qui est décédée de façon inattendue.

La conférencière écrivait ce message crève-coeur lors du départ de sa maman, décédée dans sa maison :

« Une fois de plus la terre a cessé de tourner, jeudi le 22 juin. Maman est allée rejoindre papa. Un départ soudain et brutal qui nous a tous coupé le souffle et qui a mis nos cœurs en miettes, Joane, Luc et moi…et puis tous ces gens qui l’aimaient tant!

Son grand chagrin aura duré quelques mois. Elle ne pouvait plus vivre sans papa. Elle est maintenant assurément en train de danser avec lui...Ou encore, ils marchent ensemble, main dans la main, comme on les voyait si souvent. Je n’ai plus ce port d’attache si fort et rempli d’amour qu’étaient mes parents, mais les innombrables souvenirs et toute la bonté du monde qu’ils dégageaient sont désormais en moi. Je vous garde dans mon cœur. Toujours. »

Trois semaines après la publication de ce texte déchirant, elle a donné de ses nouvelles à ses abonnés, qui s'inquiétaient. Lisez le tout ici.

Voilà maintenant que, sept mois plus tard, elle franchit une autre étape de son deuil, qu'elle partage avec sa soeur Joane et son frère Luc.

Sur ses réseaux sociaux, elle partage une photo de ses parents dans un cadre, puis indique :

« Dire adieu à la « ptite/grrrande » maison de nos parents... y passer un dernier moment avant qu'une autre famille y vive des jours heureux...

Vous me manquez tant...

Difficile journée »

Bien des gens ayant vécu une situation semblable sauront comprendre l'émotion qui taraude la championne de l'entraînement physique.

Nous lui envoyons nos pensées les plus sincères en ces moments certainement douloureux.

Cette semaine, elle partageait un message d'espoir, alors qu'elle venait d'atteindre un nouveau record avec Ma Zone Fit, sa plateforme numérique de remise en forme. Comme quoi, il y a aussi beaucoup de beau dans la vie de l'inépuisable Josée Lavigueur.

« Un seul mot me vient en tête…MERCI. Et puis un autre… BRAVO! Bravo à vous tous pour cette importante prise de conscience! 2024 sera une année sous le signe de la santé! … Mais aussi du plaisir, des douceurs et du wow! Je suis touchée sincèrement une fois de plus, par votre confiance, et votre appui. »