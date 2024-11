Jonathan de Ma mère, ton père aborde son départ : « J'avais fait pas mal le tour »

Jonathan a quitté l'aventure Ma mère, ton père ce jeudi soir.

Dans l'épisode de la semaine dernière, on voyait bien qu'il n'était plus aussi à l'aise qu'au début dans l'aventure.

« J'avais fait pas mal le tour, je te dirais. Il ne faut pas oublier que j'étais le plus jeune de l'aventure. Alors des fois, c'était un petit peu plus difficile de ce côté-là pour certaines femmes qui étaient peut-être un petit peu plus matures », nous dit l'entrepreneur dans le domaine nautique de 44 ans.

« Je l'ai exprimé haut et fort quand il est venu le temps avec Nathalie. J'ai fait le tour, j'ai eu de superbes rencontres, [mais] j'ai pas de connexion ou de papillon ou de coup de cœur en tant que tel. [...] J'ai dit que je pensais que ma place n'était peut-être plus là. »

Cette déclaration a certainement encouragé les enfants/spécialistes en relation amoureuse à le choisir pour l'élimination de cette semaine.

Est-ce que le départ d'Isabelle, avec qui il avait développé un lien, l'a affecté? « Oui et non, je dirais, parce que, quelque part, tu sais, j'ai vu Isabelle peut-être 5 jours, en réalité, et je n'ai pas eu un coup de coeur. On n'est pas comme à OD. À OD, quand tu passes deux mois avec une personne, puis tu as des activités beaucoup plus intenses, ben, ça vient faire en sorte que tu vas peut-être créer beaucoup plus de connexions facilement, puis peut-être plus rapidement, mais en 5 jours, c'est trop rapide. »

En visionnant les émissions, il a été surpris d'entendre certains propos d'Isabelle. « Quand Marc lui pose la question, elle semblait dire qu'elle n'avait pas assez de papillons en lien avec la distance pour la Rive-Sud à la Rive-Nord. Je suis resté surpris, parce que de mon côté à moi, c'est sûr et certain qu'elle me disait : "ça connecte, tu sens bon, çi, ça". Donc, je ne l'avais peut-être pas vue comme ça, mais il n'y a rien de méchant là-dedans. Finalement, à l'intérieur d'elle, elle avait peut-être juste un petit peu de réflexion à faire. »

Jonathan nous dit aussi avoir été touché par les commentaires de ses comparses suite à son départ. « Ça m'a touché d'entendre ça. Tu voyais qu'ils étaient affectés parce que je pense que j'amenais une belle énergie dans la maison, j'amenais une énergie de soutien, de positivisme, puis je suis un gars qui aime rire et j'aime faire rire le monde. »

D'ailleurs, cet aspect de Jonathan n'a pas été suffisamment montré dans l'émission à ses yeux. « On n'a pas vu vraiment le Jonathan qui taquine tout le monde, qui va faire des malaises, qui va faire rire. C'est vraiment ça, mon clown à moi, on ne l'a pas vu à la télé. Les candidats et les candidates, eux autres, ils le savent en tabarouette. »

Ma mère. ton père est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.