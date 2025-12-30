Accueil
Johanie a-t-elle trouvé l'amour depuis sa participation à OD Chypre et Tentations au soleil?

Ils sont époustouflants ensemble!

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Johanie s'est retrouvé dans un triangle amoureux à OD Chypre avec Anthony et Alexandra, puis dans un autre à Tentations au soleil avec Raphaël et Jennifer.

Anthony a finalement terminé l'aventure avec Alex, et Raphaël et Johanie ont avoué ne pas avoir eu de rapprochements dans la maison des exclus après Tentations.

Elle n'a donc pas trouvé l'amour au Moyen-Orient cet automne.

Par contre, il semblerait que la sublime mannequin de 25 ans ait trouvé le prince charmant au Québec. En effet, à Noël, la candidate d'Occupation Double a partagé plusieurs photos en compagnie d'un jeune homme du nom d'Alex Leskka.

Ce dernier est cinéaste et directeur photo. Il a produit des vidéos et des publicités notamment pour l'aéroport Jean-Lesage, les restaurants Normandin, Souris Mini et Qualinet.

Voyez des images au bas de l'article.

Bien des gens mentionnent à quel point ils sont photogéniques ensemble. En effet, difficile de faire plus parfait!

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur!

