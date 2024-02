Johane Despins annonce son départ de L'Épicerie

Nous apprenons aujourd'hui que l'animatrice Johane Despins, qui était à la barre de l'émission de service L'Épicerie depuis 2007, tirera sa révérence à la fin de la présente saison.

Elle quittera donc ses fonctions à compter du 30 juin, nous confirmait-on ce lundi par voie de communiqué.

« Je quitte une émission et une équipe exceptionnelles avec énormément de reconnaissance. Après 17 ans, j’ai envie de me lancer dans le vide, d’avoir le vertige! Mais je suis fière d'avoir collaboré au succès de cette émission toujours aussi pertinente après 22 ans et qui le sera encore longtemps, j’en suis convaincue. Merci à Radio-Canada de m'avoir permis, pendant trente ans, d'évoluer à la radio comme à la télé, avec beaucoup de confiance et de liberté », a souhaité souligner Johane Despins.

C’est comme chroniqueuse culturelle que Johane Despins s’est fait connaître du public de la télévision aux émissions Salut bonjour au réseau TVA puis Bon matin à Radio-Canada où elle anime ensuite l’émission culturelle De bouche à oreille. Elle coanime le talk-show quotidien La fosse aux lionnes de 2005 à 2008. À la radio, on a pu l’entendre dans diverses émissions, dont Yé trop de bonne heure, en compagnie de Normand Brathwaite, à CKOI, Aux arts, etc., et C’est bien meilleur le matin, animée par René Homier Roy, à Radio-Canada.

La directrice générale de l’Information, Luce Julien, lui a rendu hommage en ces termes : « Johane Despins est une journaliste et une animatrice aguerrie. Seize ans à informer le public averti de L’épicerie, c’est assez remarquable. Johane se distingue par son professionnalisme, sa rigueur, sa vaste culture et sa curiosité. Elle a de plus réussi à établir un lien de proximité avec les citoyens. Au nom du public et de ses collègues, je la remercie chaleureusement pour sa grande contribution à L'épicerie. »

L’identité de la personne qui lui succédera pour coanimer L’épicerie en compagnie de Myriam Fehmiu la saison prochaine n'a pas encore été annoncée. Qui aimeriez-vous retrouver dans ce contexte?

L'émission L'Épicerie a été diffusée chaque mercredi à 19 h 30 sur les ondes de Radio-Canada.

Rappelons que le 14 juin 2023, l'émission a fêté son 1000e épisode en rendant hommage à ceux et celles qui oeuvrent dans l'ombre dans le milieu de l'alimentation.

On se souviendra que son coanimateur de longue date, Denis Gagné, a lui-même tiré sa révérence en 2022, après 20 ans à l'animation de l'émission.