Joanie Guérin nous présente le bureau de Louise Sigouin comme nous ne l'avons jamais vu

Au lendemain de la diffusion de la dernière émission de la première saison de Si on s'aimait Célébrités, Joanie Guérin a partagé des photos personnelles de son aventure avec l'équipe de Duo Productions.

On découvre notamment que le fameux bureau de Louise Sigouin a été construit de toute pièce dans un studio.

La comédienne nous amène aussi dans les coulisses de ses tournages avec ses prétendants et les artisans de la téléréalité, dont le réalisateur-coordonateur Dominic Robert.

Elle partage également une tranche de vie inédite avec Maxence et Nikolas dans une pharmacie au Mexique.

En accompagnement de ces images, que vous pouvez voir au bas de l'article, elle dit ceci : « C'était la fin, hier soir, de cette aventure en pull de laine et bikini!

Merci à @duoproductionstv de m'avoir permis de vivre cette expérience hors du commun qui continue de m'habiter et de nourrir le meilleur en moi.

Merci à toute l'équipe de Si on s'aimait célébrités et merci à tous pour les bons mots.

Sur ce, tête, coeur, corps. Xx ».

Rencontrée la semaine dernière, nous avons demandé à Joanie si elle avait trouvé l'amour depuis la fin des tournages. « Trouver l'amour, je sais pas, mais ça bouge toujours un petit peu », nous dit-elle.

« Donc, il se passe quelque chose dans ta vie amoureuse? », lui avons-nous demandé.

« Si on veut, mais c'est pas clair », répond-elle en riant.

On souhaite donc à Joanie que l'amour devienne de plus en plus évident. « Je souhaite ça, moi aussi, à toutes les célibataires », lance-t-elle.