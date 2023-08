Jean-Sébastien Girard sera le bras droit de Véro dans sa nouvelle émission

Selon ce que rapporte le journaliste, l'humoriste aura un rôle semblable à celui de Dany Turcotte dans Tout le monde en parle, c'est-à-dire qu'il interviendra dans les discussions et apportera un revers plus cinglant à l'animation de Véro. On espère qu'il saura davantage se démarquer que Martin Perizzolo dans le talk-show de Maripier Morin... Mais, il faut, je crois, faire confiance à Girard pour être grinçant à souhait.

Le mandat de Jean-Sébastien Girard se concrétisera au fil des rencontres avec l'équipe, actuellement en active séances de remue-méninges à Radio-Canada.

Le premier épisode de Votre beau programme sera diffusé le mercredi 11 janvier prochain à 21 h. L'émission sera présentée en direct chaque semaine.

Découvrez tous les détails concernant la nouvelle émission de Véronique Cloutier ici.