Cette semaine, Jean-René Dufort était invité au micro d'ICI Première, à l'émission « Ça nous regarde ». Celui-ci s'est ouvert sur la réalité de la situation actuelle, en vue de la préparation de la revue de fin d'année d'Infoman 2025.

Alors que les téléspectateurs sont nombreux, année après année, à quémander une édition en direct de l'édition spéciale d'Infoman, diffusée le 31 décembre, l'animateur du variété a répondu à la question, de façon très franche. Il faut dire que l'actualité des dernières semaines, qui a vu le départ de plusieurs figures politiques marquantes, est certes un terrain fertile pour les revues annuelles, quoique le stress doit assurément monter d'un cran pour les producteurs de ces grands rendez-vous.

Or, à quelques jours seulement de la mise en ondes, une diffusion en direct pourrait-elle être envisageable? Il précise :

« Il y a quelqu'un qui a fait une blague en disant que le Bye Bye et Infoman devraient être en direct cette année. Et on commence à le croire, parce que simplement cette semaine, on a eu l'évolution de la conclusion de l'historie de Pablo Rodriguez, Christian Dubé qui démissionne. Ça, ce sont des choses qui changent évidemment notre émission. »

Il donne ensuite un exemple concret d'un changement de dernière minute qui a dû être effectué pour concorder avec l'actualité changeante, au niveau provincial :

« Cette semaine, ce que je voulais faire avec l'histoire du Parti Libéral du Québec, dernièrement, l'histoire de Pablo Rodriguez a changé 3 fois. Donc c'est beaucoup d'énergie garochée à l'eau. [...] Moi le thème de cette année, c'est pas normal. C'est pas une année normale. » Découvrez l'extrait complet ci-dessous.

On comprend que, cette année plus que les autres, la création de cette revue du 31 décembre semble plus prenante que jamais. Nous avons bien hâte de découvrir le résultat à l'écran, quelques heures à peine avant l'arrivée de 2026.

Infoman 2025 sera diffusé sur ICI Télé le 31 décembre prochain, à compter de 21 h 30.