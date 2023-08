Jean-Philippe Wauthier annonce avec culot qu'il animera les Gémeaux 2018

Comme cela faisait deux ans que Jean-Philippe Wauthier animait la soirée des Gémeaux aux côtés d'Éric Salvail, nous nous imaginions qu'il y aurait un changement de garde suite à l'annonce des inconduites sexuelles de l'animateur des Recettes pompettes. Il semblerait bien que nous avions tout faux puisqu'ICI Radio-Canada Télé a choisi de conserver Wauthier en solo à l'animation pour sa 33e édition.

À l'image de l'humour cinglant de Wauthier, l'annonce de sa nomination s'est faite via une vidéo dans laquelle on voit l'animateur se présenter sur scène après qu'une voix d'annonceur maison ait clamé : « Mesdames et messieurs vos animateurs : Jean-Philippe Wauthier et ... », puis le principal-intéressé de dire : « bon bien, comme je disais, je vais l'animer tout seul cette année... ». On se souviendra que Wauthier avait lancé à la blague que Salvail ne serait pas de retour à ses côtés l'an prochain lors de la cérémonie des Gémeaux 2017. Un gag qui n'avait pas fait beaucoup de vagues lorsqu'il a été prononcé en septembre, mais qui a eu un écho monstre le mois suivant. Voyez la vidéo au bas de l'article.

« L'humour, l'audace et le sens de la répartie de Jean-Philippe Wauthier lui permettent de mener le jeu avec succès dans les contextes les plus divers, à la télé comme à la radio. C'est sans hésiter que nous lui confions la grande fête de télé », a déclaré la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dominique Chaloult.

L'édition 2018 des Gémeaux sera diffusée le dimanche 16 septembre. On peut déjà s'attendre à ce que la série Fugueuse, qui fait jaser sur toutes les tribunes, récolte quelques nominations.