Jean-Philippe Perras relèvera un nouveau défi à la télé

Lors du lancement de la programmation 2024-2025 de Radio-Canada, Véronique Cloutier a annoncé les quatre premiers invités de la 3e saison de Zénith.

Ainsi, nous apprenions que Jean-Philippe Perras allait représenter la génération Y. Comme l'acteur chante déjà dans un groupe, Gustafson, on peut s'attendre à ce qu'il ait le talent nécessaire pour épater le public dans cette compétition à grand déploiement dont le but ultime et de séduire toutes les générations lors d'un numéro flamboyant.

Dans l'équipe des Boomers, on retrouvera Paul Daraîche, qui saura certainement, lui aussi, décoiffer les téléspectateurs avec sa voix et ses pas de danse en ligne. Puis, du côté des X, c'est l'humoriste Anthony Kavanagh, qui s'évertuera à éblouir le public. Comme ce dernier a lancé un EP (Finally) il y a quelques années, alliant les styles du soul, du blues, du funk, du hip-hop, du rock et de l'électro, il risque aussi de convaincre.

Puis, la dernière, mais non la moindre, Audrey-Louise Beauséjour représentera les Z. Nul doute qu'elle saura nous rappeler pourquoi elle nous avait tant séduits lors de son passage à Star Académie.

Zénith sera de retour à l'hiver 2025.