Jean-Philippe Dion réalise le rêve d'un exclu de Star Académie

Dimanche dernier, lors du premier variété de Star Académie, quatre candidats ont dû quitter la compétition bredouille après avoir été défaits par de coriaces adversaires.

C'est le cas de l'auteur-compositeur-interprète Randy McGraw de Tracadie-Sheila, au Nouveau-Brunswick. Le papa d'une adorable petite fille (que vous pouvez voir sur des photos dans la publication au bas de l'article) roule sa bosse en tant que chanteur country avec son groupe depuis un moment. Notons qu'on avait aussi pu le voir à La voix en 2023. Celui-ci a été défait par Sorrene à l'étape des Duels.

L'une de ses idoles est le chanteur Matt Lang et, grâce à la complicité de l'animateur et producteur de Star Académie, Jean-Philippe Dion, Randy a pu rencontrer l'étoile montante du country en plus de chanter la pièce « Never Met a Beer » avec lui lors de son spectacle à Moncton.

« Un rêve devenu réalité!!! », écrivait-il dans une story partagée sur ses réseaux sociaux.

« Je me suis pas encore remis de ma journée de hier… c’était juste INCROYABLE !!! », indique-t-il également dans une publication sur Instagram.

Puis, il ajoute : « La preuve que quand une porte se ferme, quelque chose de mieux se présentera ».

Jean-Philippe Dion a, de son côté, remercié Matt Lang pour sa complicité. « Un gentleman! », dit-il.

Voyez une photo de la rencontre entre Randy et son idole ci-dessous.