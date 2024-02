Dimanche prochain, Jean-Philippe Dion recevra trois personnalités issues de trois milieux très différents. Le premier vient du monde politique, la seconde de la culture et la troisième des arts de la table.

En entrevue, le producteur et animateur nous confiait qu'il avait été particulièrement impressionné de recevoir l'un d'entre eux à son chalet, soit le ministre de la Santé, Christian Dubé.

« Je pense qu'en politique en ce moment au Québec, c'est certainement la personne qui a le plus de pression et qui a peut-être le plus gros rôle à jouer. »

Il ajoute : « De voir que cet homme-là décide, parce qu'il aime La vraie nature, de prendre une journée et demie dans son temps extrêmement précieux pour venir faire l'émission, j'ai vraiment apprécié. »

J'ai surtout vraiment apprécié le monsieur, un homme charmant, brillant, à l'écoute des autres. C'était une super rencontre.

Il indique que la connexion s'est aussi très bien faite avec les deux autres invités, Marie-Claude Savard et Colombe St-Pierre.

Dans la bande-annonce de la saison, on peut voir que Marie-Claude Savard deviendra très émotive en abordant son enfance. Colombe St-Pierre, de son côté, admettra qu'il est possible qu'elle quitte le monde de la cuisine pour faire autre chose.

Une formidable émission en perspective! À ne pas manquer ce dimanche 18 février à 21 h à TVA.