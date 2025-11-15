Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Jean-Philippe Dion dévoile un premier aperçu intrigant de sa nouvelle émission

« Winter's coming! »

Lancement de la programmation 2021-2022 de TVA
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Un peu plus tôt cet automne, nous apprenions avec bonheur que le magazine culturel Sucré Salé aurait droit à une version remaniée pour la période hivernale, avec en prime un tout nouvel animateur.

Sucré Givré, c'est la nouvelle proposition de Jean-Philippe Dion pour accueillir la saison froide dans toute sa splendeur, avec des entrevues conçues pour nous faire découvrir la culture d'ici.

Sur ses réseaux sociaux ce vendredi, Jean-Philippe a d'ailleurs partagé quelques extraits en vidéo des coulisses de ce qui semble être le tournage du générique d'ouverture et des images médiatiques de l'émission. Avec ses fidèles complices affairés à la préparation du décor et des costumes, on peut le voir essayer différents accoutrements hivernaux, non sans une pointe d'humour de la part du principal intéressé.

Voyez une photo ci-dessous.

L'animateur du nouveau rendez-vous, qui sera présenté à raison de 3 soirs par semaine, dit ensuite qu'il a « de la neige dans bouche », dévoilant potentiellement l'utilisation de certains accessoires pour la réalisation de ces premières images.

Chose certaine, Sucré Givré sera certainement loin d'être ennuyeux, quand on pense à toute l'irrévérence et au certain côté crunchy de Jean-Philippe. Et ce, sans compter sur les collaborateurs de l'émission, judicieusement nommés les « Sucrés » et les « Givrés ». Pour rappel, le premier groupe devra partir à la découverte des dernières nouvelles artistiques du milieu québécois, tandis que les « Givrés », de leur côté, auront pour mission d'offrir aux téléspectateurs des segments grinçants, divertissants, mais toujours pertinents. Nous avons bien hâte de découvrir l'identité de ces collaborateurs, qui auront tous pour mission de réchauffer notre hiver, tout en mettant en lumière la culture québécoise .

On ne manque pas Sucré Givré, diffusé du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA, dès le 5 janvier 2026.

Rappelons que, en vue de mettre la table à la nouvelle émission, les téléspectateurs auront bientôt droit à un épisode spécial de fin d'année de Sucré Salé. L'émission spéciale verra Mélanie Maynard être entourée de ses collaborateurs estivaux réguliers, alors que ceux-ci intervieweront les personnalités de l'heure.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09