Jean-Philippe Dion dévoile un premier aperçu intrigant de sa nouvelle émission

Un peu plus tôt cet automne, nous apprenions avec bonheur que le magazine culturel Sucré Salé aurait droit à une version remaniée pour la période hivernale, avec en prime un tout nouvel animateur.

Sucré Givré, c'est la nouvelle proposition de Jean-Philippe Dion pour accueillir la saison froide dans toute sa splendeur, avec des entrevues conçues pour nous faire découvrir la culture d'ici.

Sur ses réseaux sociaux ce vendredi, Jean-Philippe a d'ailleurs partagé quelques extraits en vidéo des coulisses de ce qui semble être le tournage du générique d'ouverture et des images médiatiques de l'émission. Avec ses fidèles complices affairés à la préparation du décor et des costumes, on peut le voir essayer différents accoutrements hivernaux, non sans une pointe d'humour de la part du principal intéressé.

Voyez une photo ci-dessous.

L'animateur du nouveau rendez-vous, qui sera présenté à raison de 3 soirs par semaine, dit ensuite qu'il a « de la neige dans bouche », dévoilant potentiellement l'utilisation de certains accessoires pour la réalisation de ces premières images.

Chose certaine, Sucré Givré sera certainement loin d'être ennuyeux, quand on pense à toute l'irrévérence et au certain côté crunchy de Jean-Philippe. Et ce, sans compter sur les collaborateurs de l'émission, judicieusement nommés les « Sucrés » et les « Givrés ». Pour rappel, le premier groupe devra partir à la découverte des dernières nouvelles artistiques du milieu québécois, tandis que les « Givrés », de leur côté, auront pour mission d'offrir aux téléspectateurs des segments grinçants, divertissants, mais toujours pertinents. Nous avons bien hâte de découvrir l'identité de ces collaborateurs, qui auront tous pour mission de réchauffer notre hiver, tout en mettant en lumière la culture québécoise .

On ne manque pas Sucré Givré, diffusé du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA, dès le 5 janvier 2026.

Rappelons que, en vue de mettre la table à la nouvelle émission, les téléspectateurs auront bientôt droit à un épisode spécial de fin d'année de Sucré Salé. L'émission spéciale verra Mélanie Maynard être entourée de ses collaborateurs estivaux réguliers, alors que ceux-ci intervieweront les personnalités de l'heure.