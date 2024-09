Jean-Nicolas Verreault proposera un scène glaçante dans À coeur battant

Pour les adeptes d'À coeur battant, vous savez que le personnage de Roxanne, jouée par Catherine Paquin Béchard, se retrouve depuis un moment en situation de violence conjugale, avec son conjoint Patrick L'Allier, qu'interprète avec brio Jean-Nicolas Verreault.

Nous avons été plusieurs à sonner l'alarme en la voyant s'enfoncer dans ce cercle vicieux, en dépit de ses connaissances en la matière. L'amour est aveugle, dit-on...

Pourtant, depuis le début de la nouvelle saison, la jeune femme, qui a vécu la mort prématurée de son enfant, commence à comprendre dans quelle situation elle se trouve maintenant, son conjoint étant de plus en plus possessif et mesquin.

C'est dans ce contexte que vous aurez droit à une scène absolument glaçante dans le prochain épisode, qui vous fera grincer des dents voire pestiférer à haute voix dans votre salon.

On voit le personnage de Patrick L'Allier insulter sa conjointe sur son apparence physique qui a changé depuis sa grossesse, une situation que bien des femmes ont dû déjà vivre, malheureusement. Oui, il s'agit bien de violence conjugale que de dénigrer son conjoint ou sa conjointe!

Plus encore, celui-ci forcera Roxanne à se commettre dans une démonstration corporelle qu'elle n'a visiblement pas envie de faire. Le malaise est palpable tant Jean-Nicolas Verreault habite son personnage. Il est absolument formidable dans ce segment pendant lequel on se plaît à le détester vivement. La scène n'a pas dû être facile à tourner pour les deux acteurs.

Heureusement, ce pourrait être la bougie d'allumage pour que Roxanne s'extirpe de cette situation toxique. Nous l'espérons du moins!

La scène sera présentée dans le prochain épisode, déjà offert sur l'EXTRA d'ICI Tou.tv., qui sera diffusé à Radio-Canada le 1er octobre à 20 h.

Soulignons au passage l'efficacité des textes de Danielle Trottier et des comédiens, notamment le fabuleux Roy Dupuis, qui nous en font voir de toutes les couleurs dans cette ultime saison.