Jean-Michel Anctil clame son amour en ce jour de Saint-Valentin

Bien des amoureux profitent de la Saint-Valentin pour clamer leur amour aux quatre vents.

Jean-Michel Anctil ne fait pas exception à la règle.

L'animateur de Ça finit bien la semaine a adressé quelques mots tendres à sa douce, l'éducatrice spécialisée Mélodie Charest. Les deux tourtereaux se fréquentent depuis trois ans et habitent dans la même maison à Boucherville depuis quelques mois.

« Merci d’être dans ma vie, de me faire rire et de rire de mes niaiseries. La pandémie a eu ça de positif pour nous, c’est de te mettre sur ma route. Cette route je veux la poursuivre avec toi me tenant la main et regarder tes yeux qui brillent de bonheur. Tu es mon amour, ma moitié, mon âme sœur. Je t’aime ♥️ », a-t-il écrit sur Instagram.

Voyez la photo, prise en voyage, au bas de l'article.

Les gens qui suivent Jean-Michel Anctil sur les réseaux sociaux ne tarissent pas d'éloges pour le charme de son couple : « Vous êtes beaux! ❤️ », « Vous avez l’air heureux! », « Vous êtes cute ».

Notons que Stéphane Rousseau fréquente son amoureuse depuis approximativement trois ans lui aussi. L'humoriste a également profité de la Saint-Valentin pour partager son bonheur à ses abonnés. Voyez la jolie photo de couple partagée par le comédien de STAT ici.