Jean-Luc Mongrain n'est plus

La Presse confirme aujourd'hui une bien triste nouvelle, soit le décès de l'animateur et journaliste Jean-Luc Mongrain, à l'âge de 75 ans.

Il est décédé à la suite de complications liées à un cancer.

Bien connu du grand public, ses prises de position bien colorées dans L’heure juste et Mongrain de sel, de 1984 à 1996, ont marqué les esprits.

On a aussi pu le voir au Grand Journal au réseau TQS entre 1999 à 2008, puis à LCN où il a travaillé de 2009 à 2012.

Il laisse dans le deuil sa conjointe Lynda Durand et son fils Marc-Étienne Mongrain.

Nous souhaitons offrir à toute la famille et aux proches nos plus sincères condoléances.