Jean-François Guevremont, alias Rita Baga, donne de ses nouvelles après un séjour à l'hôpital

Cette semaine, Jean-François Guevremont, l'homme derrière la drag queen Rita Baga, a donné de ses nouvelles suite à une opération.

« L'opération a très bien été. Content que mes problèmes d'amygdalites et streptocoques à répétition seront du passé. Maintenant convalescence, repos et patience pour les prochains jours », a-t-il mentionné dans une story.

Ce dernier a dû annuler plusieurs spectacles dans les derniers mois en raison de ses problèmes de santé.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement! Voyez sa publication au bas de l'article.

Rappelons que Jean-François a délaissé ses paillettes et ses perruques récemment alors qu'il a interprété le capitaine du navire Victor Garber dans la comédie musicale Titanique.

Il renfilera la robe dès le mois de janvier 2027 alors qu'il se lancera dans une nouvelle tournée avec le spectacle Carrousel. Chaque représentation réunira donc trois artistes aux univers complémentaires : un artiste drag, un artiste musical et un artiste du cirque. Barbada et Velma Jones viendront faire briller leur personnalité et leur sens du spectacle, tandis que King Melrose et Amay Laoni apporteront leur couleur au volet musical. Comme dans un véritable carrousel, la distribution tournera donc d’une représentation à l'autre. Procurez-vous vos billets ici.