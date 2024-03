Jean-François Breau fait des déclarations étonnantes sur la fidélité

Jean-François Breau est la dernière tête d'affiche de la saison à Pour une fois, cette excellente émission de Télé-Québec dans laquelle un invité se fait interviewer par différentes personnes au cours d'une même soirée.

Le chanteur a diffusé sur ses réseaux sociaux un premier extrait de l'émission de samedi prochain. Dans celui-ci, Jean-Sébastien Girard lui demande si on pardonne l'infidélité, ce dernier répond : « J'espère... »

L'intervieweur dépose alors ses cartons alors que Jean-François Breau ajoute : « Ça n'a pas toujours été le tendre amour entre Marie-Ève et moi »

Ce que l'invité ne sait pas, c'est que sa douce moitié fait partie des intervieweuses de la soirée et que, depuis les coulisses, elle regarde la scène, hébétée. « Oh! Wow. Bravo. Il va là! », déclare-t-elle.

Jean-Sébastien sait, lui, que Marie-Ève Janvier est tout près et on peut d'ailleurs le sentir un peu mal à l'aise de la situation.

Avouons-le, cet extrait nous titille et nous donne envie de voir la suite. C'est à ne pas manquer samedi prochain, le 23 mars, à 20 h sur Télé-Québec.

Notons qu'outre Jean-Sébastien Girard et sa femme, Jean-François Breau se fera cuisiner par Louise Forestier, qui lui proposera de se projeter à l'âge de 75 ans, et Anne-Marie Dussault, qui discutera avec l'invité d'information et d'importance des racines.