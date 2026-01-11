Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

« J'aurais pu être plus présent » : Paul Arcand fait de très rares confidences sur ses enfants

Un sujet dont il parle très peu.

Paul Arcand
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Ce samedi soir, c'est Paul Arcand qui était de passage à Pour une fois, où il a accordé une rare entrevue télévisée. Pour une rare fois, c'est le populaire animateur qui était du côté de l'interviewé.

L'une des invitées de la soirée, Pascale Renaud-Hébert, a posé une kyrielle de questions à Paul, notamment sur la paternité. S'il est connu que Paul a des enfants, il n'en parle pratiquement jamais, lui qui demeure ainsi très discret à ce sujet. Quand Pascale l'a questionné sur ce que le fait d'élever des garçons a eu sur lui, il a cependant répondu :

« Un défi. Parce qu'il n'y a pas de manuel d'instruction. Mes enfants, les deux, mon premier j'avais quoi, 25 ans. Mon deuxième, pratiquement 27. Donc les enfants très jeunes, je travaillais beaucoup. Mais en même temps, je faisais l'émission du matin. L'après-midi, je veux dire, la plupart du temps, j'aurais pas été capable je pense d'avoir une fille. J'aurais capoté. C'est pas que je ne fais pas confiance, mais... » déclare l'homme de radio, affirmant qu'il aurait été plus inquiet d'être le papa d'une fille.

Il poursuit, quand Pascale le questionne sur ce qu'il pense que ses enfants diraient de lui :

« Ce qu'ils ne me diraient pas probablement, c'est que j'aurais pu être plus présent. Je le vois et je parle pas juste de moi. Moi, je suis une génération de parents qui ont beaucoup travaillé. Et c'est un choix, et je l'assume pleinement. Donc beaucoup travailler, ça veut dire être moins disponible. Je vois que pour mes enfants, de passer du temps de qualité avec leurs enfants, pas juste du temps, c'est important! Ça fait qu'ils diraient probablement que j'en ai peut-être pas passé assez avec eux. »

Un peu plus tard, Paul étaye ses pensées sur sa relation avec ses deux fils :

« C'étaient des enfants qui étaient curieux. Moi ce que j'ai trouvé difficile pour eux, c'est que, je vais donner un exemple. [...] Guillaume a développé un certain sens de l'humour et quand on lui disait : "Ton père, c'est Paul Arcand? Il répondait : "Non, c'est Denys Arcand mon père!" »

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h, sur ICI Télé.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.4 - caf93b4c