« J'aurais pu être plus présent » : Paul Arcand fait de très rares confidences sur ses enfants

Ce samedi soir, c'est Paul Arcand qui était de passage à Pour une fois, où il a accordé une rare entrevue télévisée. Pour une rare fois, c'est le populaire animateur qui était du côté de l'interviewé.

L'une des invitées de la soirée, Pascale Renaud-Hébert, a posé une kyrielle de questions à Paul, notamment sur la paternité. S'il est connu que Paul a des enfants, il n'en parle pratiquement jamais, lui qui demeure ainsi très discret à ce sujet. Quand Pascale l'a questionné sur ce que le fait d'élever des garçons a eu sur lui, il a cependant répondu :

« Un défi. Parce qu'il n'y a pas de manuel d'instruction. Mes enfants, les deux, mon premier j'avais quoi, 25 ans. Mon deuxième, pratiquement 27. Donc les enfants très jeunes, je travaillais beaucoup. Mais en même temps, je faisais l'émission du matin. L'après-midi, je veux dire, la plupart du temps, j'aurais pas été capable je pense d'avoir une fille. J'aurais capoté. C'est pas que je ne fais pas confiance, mais... » déclare l'homme de radio, affirmant qu'il aurait été plus inquiet d'être le papa d'une fille.

Il poursuit, quand Pascale le questionne sur ce qu'il pense que ses enfants diraient de lui :

« Ce qu'ils ne me diraient pas probablement, c'est que j'aurais pu être plus présent. Je le vois et je parle pas juste de moi. Moi, je suis une génération de parents qui ont beaucoup travaillé. Et c'est un choix, et je l'assume pleinement. Donc beaucoup travailler, ça veut dire être moins disponible. Je vois que pour mes enfants, de passer du temps de qualité avec leurs enfants, pas juste du temps, c'est important! Ça fait qu'ils diraient probablement que j'en ai peut-être pas passé assez avec eux. »

Un peu plus tard, Paul étaye ses pensées sur sa relation avec ses deux fils :

« C'étaient des enfants qui étaient curieux. Moi ce que j'ai trouvé difficile pour eux, c'est que, je vais donner un exemple. [...] Guillaume a développé un certain sens de l'humour et quand on lui disait : "Ton père, c'est Paul Arcand? Il répondait : "Non, c'est Denys Arcand mon père!" »

