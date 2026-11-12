Jacob ne s'est pas inscrit à OD Panama, il a été recruté par la production

Si la plupart des candidats d'Occupation Double s'inscrivent lors du processus d'audition normal, certains d'entre eux sont recrutés par la production. C'est le cas de Jacob.

Je ne me suis pas inscrit. C'est vraiment OD qui est venu me chercher.

« Au départ, je n'étais vraiment pas sûr si je voulais le faire ou non. Mais après réflexion, je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité. C'est surtout quand j'ai regardé les épisodes de l'année passée, je trouvais que les gens avaient vraiment l'air d'avoir du fun. Je pensais que c'était une belle opportunité pour rencontrer du monde, puis aussi pour faire du développement personnel. »

Jacob avoue avoir été surpris par l'offre de la production. « Je ne dirais pas que je suis quelqu'un de low-key, j'avais déjà commencé à faire du contenu et à poster, j'avais déjà une présence sur les réseaux, mais ça m'a quand même surpris parce que je ne m'étais jamais imaginé faire ça. J'avais déjà regardé OD un peu l'année passée et si tu m'avais dit que, dans un an, j'allais être sur ce show-là, je ne l'aurais jamais cru. »

Précisons que Jacob est un créateur de contenu fitness et bien-être. Il partageait notamment avec ses abonnés ses prouesses sportives et des messages de motivation. Exemple au bas de l'article.

Il ne regrette pas du tout d'avoir accepté d'embarquer dans cette aventure. « C'était une belle expérience. Ça valait définitivement la peine. J'ai rencontré de super belles personnes, notamment dans l'aventure et avec les exclus. J'ai pu voyager. Je suis allé à la Barbade, en Argentine. On a eu bien du fun avec les gars de la maison, et avec les filles. C'était vraiment worth it. Je dirais que ça a quand même matché mes attentes. Aussi, c'était vraiment cool de voir tout le fonctionnement d'une téléréalité, comment ça marche les tournages. C'était la première fois que j'étais dans un projet comme ça. J'ai trippé pour vrai. »

Qui remportera OD cette année selon lui? « S'ils sont toujours dans l'aventure, je pense que ça va être vraiment un close call entre Enzo, Emma puis Billy et Emilie. Je pense qu'Enzo et Emma, ils ressortent bien. Je pense qu'Enzo, le monde l'aime beaucoup. Les deux, ils vont super bien ensemble. Ils sont très cute. Billy et Emilie, aussi, ils sont super cute ensemble. »

Mais moi, mon vote, je pense qu'il irait vers Billy et Emilie.

C'est le 22 novembre prochain que nous saurons quel couple remportera OD Panama.

D'ici là, Occupation Double se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30.