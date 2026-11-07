Jacob et Mathilde n'étaient pas aux Vendredis OD comme prévu : voici pourquoi

Jacob et Mathilde devaient participer aux Vendredis OD ce soir, mais ils n'étaient pas sur le plateau comme annoncé.

Kim Rusk a révélé que les deux candidats étaient retournés au Panama pour participer à OD Tentations au soleil.

Normalement, ils auraient dû être de retour au pays au moment de la diffusion de leur élimination à OD Panama, mais, en raison du tremblement de terre, les tournages de Tentations ont été décalés et donc, ils ont repris l'avion pour l'Amérique centrale il y a quelques jours.

Il faut savoir que, chaque saison, quelques célibataires de la mouture actuelle d'OD sont récupérés à leur sortie pour prendre part à cette autre téléréalité, qui mise davantage sur la séduction que sur l'amour.

Comme Jacob et Mathilde n'ont pas eu l'occasion de cultiver une relation dans OD Panama, est-ce qu'ils auront la chance de développer une idylle sous la gouverne de Maripier Morin?

Y aura-t-il d'autres participants d'OD Panama à OD Tentations au soleil cette année? Si nous avions à miser sur une personne, ce serait Rébecca, qui était bien déçue d'avoir été éliminée juste avant la semaine spéciale Tentations. Mettre Jacob, Rébecca et Mathilde dans la même aventure, ça ne peut faire que de la bonne télé. À suivre!

La troisième saison d'OD Tentations au soleil sera disponible en décembre prochain sur Crave.