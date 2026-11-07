Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Jacob et Mathilde n'étaient pas aux Vendredis OD comme prévu : voici pourquoi

On nous a mené en bateau toute la semaine.

OD Panama
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily
Ajouter Showbizz.net aux sources préférées sur Google

Jacob et Mathilde devaient participer aux Vendredis OD ce soir, mais ils n'étaient pas sur le plateau comme annoncé.

Kim Rusk a révélé que les deux candidats étaient retournés au Panama pour participer à OD Tentations au soleil.

Normalement, ils auraient dû être de retour au pays au moment de la diffusion de leur élimination à OD Panama, mais, en raison du tremblement de terre, les tournages de Tentations ont été décalés et donc, ils ont repris l'avion pour l'Amérique centrale il y a quelques jours.

Il faut savoir que, chaque saison, quelques célibataires de la mouture actuelle d'OD sont récupérés à leur sortie pour prendre part à cette autre téléréalité, qui mise davantage sur la séduction que sur l'amour.

Comme Jacob et Mathilde n'ont pas eu l'occasion de cultiver une relation dans OD Panama, est-ce qu'ils auront la chance de développer une idylle sous la gouverne de Maripier Morin?

Y aura-t-il d'autres participants d'OD Panama à OD Tentations au soleil cette année? Si nous avions à miser sur une personne, ce serait Rébecca, qui était bien déçue d'avoir été éliminée juste avant la semaine spéciale Tentations. Mettre Jacob, Rébecca et Mathilde dans la même aventure, ça ne peut faire que de la bonne télé. À suivre!

La troisième saison d'OD Tentations au soleil sera disponible en décembre prochain sur Crave.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.5.1 - 329d958c