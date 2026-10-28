Bande-annonce : Jacob craque à Occupation Double Panama

Cette semaine, à OD Panama, Jacob trouve son aventure particulièrement difficile. Après avoir été rejeté par Imane, que ses intentions envers Mathilde aient été remises en doute et que son ami Alexis ne l'ait pas nommé parmi ses alliés pour la finale, il éclate en sanglots dans le confessionnal.

Voyez la bande-annonce de l'épisode de mercredi au bas de l'article.

Comme il y aura une élimination mercredi ou jeudi soir, les téléspectateurs croient que Jacob devrait abdiquer et, pour le bien de sa santé mentale, demander que sa photo se retrouve dans l'enveloppe.

Bien que certaines personnes parlent de larmes de crocodile, la plupart des gens paraissent inquiets pour le jeune homme, fragilisé par ses dernières semaines devant les caméras.

Il faut dire que Jacob a vécu énormément d'émotions depuis le début de l'aventure. Il a été l'un des quatre premiers garçons à faire son entrée dans les maisons, il a eu une relation avec Rébecca qui s'est plutôt mal terminée (pour elle), puis une autre avec Imane qui s'est, elle aussi, mal terminée (pour lui). Il a vécu une forme de rejet de la part de ses pairs qui l'ont éliminé, puis maintenant, ceux-ci ne le considèrent plus pour la finale. C'est beaucoup pour le petit coeur du créateur de contenu fitness...

Nous lui souhaitons une fin d'aventure douce et un séjour ressourçant dans la maison des exclus... À moins, bien sûr, qu'OD nous réserve encore des surprises et que Jacob se relève plus fort que jamais. Ce qui, avouons-le, n'est pas impossible du tout. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'une personne sera éliminée avant la fin de la semaine... Imane? Jacob? Mathilde? Engie? À suivre!

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.