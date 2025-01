Isabelle Gauvin et Luc Poirier s'expriment sur les commentaires négatifs envers Vie$ de rêve

Le docuréalité de Crave Vie$ de rêve a fait beaucoup jaser lors de sa sortie sur la plateforme en décembre. On y suit le quotidien extraordinaire de six femmes québécoises ayant une existence remplie de glam, de diamants et de vêtements haute couture.

Bien des téléspectateurs se sont questionnés sur la pertinence d'une émission comme celle-ci, alors que le Québec est en pleine récession.

« C'est typique québécois, québécois-français, chez les anglophones, il n'y a aucun problème. Ailleurs, à l'extérieur du Québec, il n'y a aucun problème. Ici, l'argent, c'est le sujet le plus tabou, plus que le sexe et d'autres sujets. Donc, on est habitués, on s'attendait à ça », nous indique d'abord Luc Poirier, le mari d'Isabelle Gauvin.

Cette dernière enchaîne : « On les lit, les commentaires, je ne te le cacherai pas. Je n'ai pas l'impression que c'est moi, personnellement, non plus qu'on juge. Ça prenait six filles, fait que peu importe c'était qui les six filles, elles allaient se faire critiquer. »

Elle ajoute : « À part ça, sinon, on reçoit énormément de messages positifs. Mais c'est plus personnellement, sur nos plateformes, en message privé. Ces messages-là qu'on reçoit, ça fait oublier tout le reste. »

« C'est tant mieux si on réussit à faire changer la mentalité », continue Luc, « parce qu'on le voit, ça change tranquillement. L'argent va être de plus en plus accepté avec le temps. Instagram aide à ça, les gens veulent de plus en plus se montrer avec des belles montres, des beaux ci, des beaux ça. Éventuellement, ça va changer. »

Les 10 épisodes de Vie$ de rêve sont disponibles dès maintenant sur Crave.