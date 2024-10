Isabelle de Ma mère, ton père a-t-elle trouvé l'amour auprès de celui qu'elle est allée rejoindre?

Jeudi, dans Ma mère, ton père, Isabelle a pris la décision de quitter l'aventure.

« L'élément déclencheur de mon départ, ça a été un peu la fatigue accumulée. Puis aussi, je pensais à la personne que j'avais rencontrée quelques jours avant de rentrer dans la maison », nous dit-elle.

Malheureusement, la technicienne en éducation spécialisée n'a pas trouvé l'amour auprès de cet homme qui vivait à seulement 15 minutes de chez elle.

Le critère de la distance a été un élément qui a été souvent ramené sur le tapis par Isabelle dans l'émission. « Je trouve que la production, Déferlantes, ils sont vraiment géniaux, attentionnés, bienveillants, gentils, seulement, ils ont focusé beaucoup sur les séquences où je parlais de la distance. Ça a été vraiment mis en valeur, mais je n'en ai pas parlé tant que ça, en vérité. Mais oui, je l'ai nommée. Je l'ai nommée, donc je suis devenue "madame distance". Par contre, je n'en parlais pas tant que ça », nous indique-t-elle.

« J'ai déjà fréquenté quelqu'un de la Rive-Nord dans le passé. Avec le tunnel qui est en construction et tout, je sais que c'est quelque chose qui me rendrait malheureuse. Donc, c'est pour ça que moi, la Rive-Nord, c'est non. C'est sûr que je tenais vraiment à avoir quelqu'un que je n'ai pas besoin d'être dans le trafic. [...] Pour moi, ce qui était le pire, c'était partir vers Montréal, mais vers l'extérieur, c'est différent. J'ai déjà fréquenté quelqu'un qui habitait quand même loin et ça me convient. Ça dépend toujours de qui est au bout de la route. Quand c'est la bonne personne, on a le goût plus de se déplacer. On peut se projeter un peu plus dans le futur, faire des concessions et se voir éventuellement avec un déménagement ou quelque chose qui pourrait être plus conciliant. »

Mais, la distance n'est pas la seule raison pour laquelle elle n'a pas trouvé l'amour à Ma mère, ton père. « Je pense sincèrement qu'on ne peut pas tomber en amour en quelques jours. Dans un contexte particulier comme ça en plus : on est déraciné de notre quotidien, on vit avec d'autres adultes qu'on ne connaît pas. C'est déstabilisant. »

Je ne crois pas que ce soit assez long pour développer vraiment une relation. On peut avoir des affinités, mais s'il y a quelque chose à développer, c'est après cette aventure-là de deux semaines. Personnellement, j'ai été là seulement une semaine. Développer quelque chose en une semaine, c'est trop court.

Isabelle ne souhaite pas révéler son statut relationnel pour le moment. Aurait-elle trouvé l'amour parmi les candidats APRÈS l'aventure? Nous le saurons dans les prochaines semaines.... « Ce n'est pas tout à fait terminé », dit-elle. « Il faut qu'on [les participants] soit très discrets sur notre statut relationnel d'ici décembre. » À suivre!

Ma mère, ton père est diffusé les jeudis soirs à 20 h à TVA.