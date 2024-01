La deuxième moitié de la saison de STAT bat son plein et nous amène son lot de revirements de situation. Alors qu'on apprend que notre bon ami Éric (Stéphane Rousseau) semble tiré d'affaire après un empoisonnement à la ricine, voilà que d'autres personnages vont nous en faire voir de toutes les couleurs.

En ce sens, la bande-annonce dévoilée sur les réseaux sociaux de l'émission ce mardi ne manque pas de piquer notre curiosité. Vous pouvez la voir ci-dessous. Heureusement, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour avoir certaines réponses, comme l'émission est ce soir à 19 h.

Dans cette bande-annonce, on peut d'abord voir le nouveau personnage interprété par David La Haye, un homme en situation d'itinérance qui veut « ravoir ses organes » qui sont pourtant tous en place. On comprend qu'il est ici question de santé mentale, mais peut-être plus...

Ensuite, on peut entendre Édith O'Neil, jouée par la formidable Marie-France Marcotte, dire « Il va mourir dans moins d'un mois ». Après l'intervention qu'elle a subie, elle semble avoir retrouvé son don de voyance. Hourra pour le troisième oeil!

Mais de qui parle-t-elle? Notre rationalité nous envoie directement du côté du personnage de David La Haye, fortement mal en point et qui pourrait ne pas vivre longtemps. Mais pourrait-ce être un autre personnage? Ce serait certainement un bon moyen pour l'autrice de maintenir notre attention s'il était question de quelqu'un d'autre.

D'ailleurs, on s'attend qu'Édith O'Neil va faire quelques ravages avec les prédictions qu'elle pourrait faire concernant plusieurs membres du personnel de Saint-Vincent, à commencer par Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) qui en a gros à cacher.

D'ailleurs, depuis la semaine dernière, les téléspectatrices et téléspectateurs ont une hypothèse concernant le paternel de Faubert. On se demande encore si celle-ci est saugrenue ou assez crédible...

La quotidienne se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.