Hudson Williams de Rivalité passionnée se joint à une autre série de Crave

Les nombreux adeptes de Heated Rivalry seront très heureux d'y retrouver Hudson Williams , l'interprète du fameux Shane Hollander dans la série à succès, qui décroche un nouveau rôle. Il aura ainsi l'occasion de donner la réplique à de gros noms, soit Carrie-Anne Moss (Trinity de La Matrice), Noah Reid et Clark Backo.

Le thriller contemporain de huit épisodes de 30 minutes s'intéresse à la figure féminine surnaturelle la plus fréquente des contes slaves, Baba Yaga. Kat Sandler écrit et produit la série, inspirée de sa pièce éponyme.

YAGA suit Rapp (Noah Reid), un enquêteur privé qui arrive dans une petite ville côtière pour enquêter sur la disparition de l’héritier d’une puissante entreprise de pêche, Henry Park (Hudson Williams). Il se retrouve en désaccord avec une détective locale méfiante, Carson (Clark Backo), une professeure d’université charismatique attirée par les hommes plus jeunes, Katherine (Carrie-Anne Moss), ainsi qu’au cœur d’un labyrinthe de suspects énigmatiques, de vies secrètes et de magie ancienne.

YAGA est coréalisée par David Frazee et Rachel Talalay.

« YAGA représente exactement le type de récit ambitieux et éclaté qui nous rend fiers de l’appuyer », a affirmé Mackenzie Donaldson, vice-présidente, Télévision scénarisée, Blink49 Studios. « C’est un véritable privilège de porter à l’écran, pour la première fois, la voix singulière et intrépide de Kat Sandler. C’est une histoire unique, incontestablement sienne – une relecture contemporaine et audacieuse d’un mythe classique – portée par une distribution et des collaborateurs créatifs exceptionnels. »

Le tournage est présentement en cours. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.