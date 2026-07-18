Hitster Québec : Les téléspectateurs souhaitent voir cet animateur à la barre de l'émission

La semaine dernière, la chaîne TVA révélait que les personnes intéressées pouvaient dès à présent s'inscrire en duo pour participer au tout nouveau jeu télévisé Hitster Québec.

Cette aventure à grand déploiement, directement inspirée du jeu familial du même nom, verra des membres du public s'affronter, alors qu'ils devront reconnaître des chansons, tout en les plaçant sur une ligne du temps. TVA souhaite ainsi organiser un véritable tournoi à grande échelle d'Hitster, et recherche donc les plus grands fans du jeu. Les critères d'admissibilité évoquent une disponibilité pour des tournages se déroulant entre novembre et décembre 2026. Plus de détails ici.

En outre, mise à part son arrivée en ondes fixée à l'hiver prochain, la boîte de production de Jean-Philippe Dion s'est avérée plutôt avare en détails concernant cette grande nouveauté, omettant du même coup de révéler l'identité de l'animateur ou de l'animatrice qui animera le tout. Ni une, ni deux, les internautes se sont empressés de manifester à la production leur vif désir de voir Gregory Charles à la barre de l'émission.

Il est vrai que la base même du jeu repose sur de solides connaissances musicales, et que l'animateur choisi devrait nécessairement être de cet acabit. En ce sens, Gregory est une réelle référence dans le domaine, lui qui connaît le répertoire de plusieurs décennies du bout des doigts. Il serait effectivement un très bon choix et pourrait de ce fait accompagner les participants tout au long de l'aventure, lui qui a été professeur plusieurs années à Star Académie.

Parmi les noms également évoqués par le public, citons Éléonore Lagacé, Kim Lévesque-Lizotte, Anne-Marie Withenshaw et Geneviève Borne. Chose certaine, il FAUT que ce soit un.e passionné.e de musique! Nous devrions connaître l'identité de l'animateur au cours des prochains mois.

L'arrivée d'Hitster Québec dans nos télés se fera en janvier prochain, sur les ondes de TVA.